La fin d’une époque chez les Remparts

Gagne ou perd, il ne reste qu’un match à la saison des Remparts. Le dernier de Patrick Roy derrière le banc et d’une bonne partie de l’équipe dans l’uniforme des Diables rouges. La finale de la Coupe Memorial marquera donc la fin d’une époque. Ne manque plus que le dénouement hollywoodien.

Le sujet est impossible à éviter depuis quelques jours à Kamloops, même dans le vestiaire des Remparts.

Il n’y a rien de plus après ça. On ne peut pas aller plus loin , lance le vétéran défenseur Charle Truchon.

En se qualifiant pour la finale de la Coupe Memorial, les nombreux finissants de l’équipe se sont offert un cadeau peu commun. Ils sauront en sautant sur la patinoire, dimanche soir, qu’ils le font pour la dernière fois de leur carrière junior.

Théo Rochette espère soulever un dernier trophée, dimanche, dans l'uniforme des Remparts. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon-Lapointe

On en parle un peu. On veut finir ça fort. On veut la coupe, donc c’est sûr qu’on se prépare mentalement à ça , relate le capitaine Théo Rochette.

L’ancienneté chez les Remparts Cinq saisons : Nicolas Savoie

Quatre saisons : Théo Rochette, Nathan Gaucher, James Malatesta, Charle Truchon

Trois saisons : William Rousseau, Evan Nause, Kassim Gaudet, Mikaël Huchette

Depuis son retour à Québec pour une ultime saison, ce dernier a souvent parlé d’une dernière danse similaire à la célèbre last dance des Bulls de Chicago de Michael Jordan et Phil Jackson. On est plus que des amis là-dedans. On est un peu comme une famille. On a grandi ensemble chez les Remparts , pointe Rochette.

Mais pour compléter la dernière danse, il faut que tu gagnes la dernière aussi , précise à ses côtés Charle Truchon.

Des amis pour la vie

Joueur avec le plus d’ancienneté chez les Remparts, Nicolas Savoie tente de ne pas trop penser au fait qu’il jouera le dernier match d’une carrière de cinq saisons dans l’uniforme des Diables rouges.

Nicolas Savoie (à gauche) et Zachary Bolduc (au centre) à l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ma première saison à 16 ans, c’est comme si c’était hier. Ça a tellement passé vite. J’ai tellement passé de beaux moments avec les Remparts que c’est parfait comment ça se finit , décrit-il, ajoutant s’être fait des amis pour la vie.

Pour cette équipe tissée serrée, la ligne d’arrivée de dimanche n’est pas une distraction, précise William Rousseau. C’est une motivation supplémentaire. Les gars vont tout donner dit-il.

La nostalgie attendra

Les Remparts ont un but encore plus grand , rappelle l’attaquant Nathan Gaucher. Ce n’est pas le moment de verser dans la nostalgie. L’entraîneur-chef Patrick Roy a d’ailleurs été clair à ce sujet, jeudi.

Patrick Roy assure ne pas voir plus loin la finale de la Coupe Memorial, dimanche. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Moi, la nostalgie, elle va faire partie de moi quand ça va être fini. D’ici là, on a un méga test qui s’en vient et c’est là-dessus que je veux me concentrer. Est-ce que ça va être mon dernier match? Est-ce que ça va être leur dernier match? Pour le moment, ce n’est pas important , a énoncé l’ex-numéro 33.

Les Remparts ont rendez-vous dimanche, à 19 h, avec les gagnants du match de demi-finale entre les Thunderbirds de Seattle et les Petes de Peterborough.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin