Two Lips : un nouvel album floral pour le duo Beau Nectar

Le duo pancanadien Beau Nectar, composé de la Fransaskoise éemi et de Franco-Ontarienne Marie-Clo, a dévoilé vendredi son nouvel album intitulé Two lips.

Il s’agit d’un album composé de sept chansons inspirées notamment de la nature, des plantes et des fleurs [...] On est très heureuses d’avoir enfin lancé cet album , explique l’artiste fransaskoise.

Marie-Clo précise d'ailleurs que le choix du nom de l'album n'a pas été fait au hasard.

Two lips est un jeu de mots, évidemment pour la tulipe, mais aussi pour les deux lèvres, deux femmes, deux personnes, deux collaboratrices et deux auteures-compositrices qui travaillent ensemble à distance, de l'Ontario à la Saskatchewan [...] C'est le fruit de tout notre travail , souligne-t-elle.

« L’album Two lips est un projet qui représente bien notre francophonie canadienne. » — Une citation de Marie-Clo, artiste-compositrice-interprète

Éemi souligne que chaque chanson aborde un enjeu spécifique lié aux changements climatiques auquel le monde est confronté quotidiennement, visant ainsi à susciter une prise de conscience.

Au travers des paroles de leur chanson À fleur de pot, les deux musiciennes dressent un portrait authentique de la réalité de la vie humaine durant la pandémie de COVID-19.

C'est une fleur domestique qui vit à l'intérieur puis elle rêve de vivre à l'extérieur. Même s'il y a tous les éléments de la nature, elle doute de son propre confort à l'intérieur , indique éemi.

On était tous à l'intérieur pendant la COVID-19, puis on rêvait justement de sortir et de pouvoir vivre notre vie, même si on trouvait ça difficile auparavant. Ça remet plusieurs choses en perspective , ajoute Marie-Clo.

À l'occasion du lancement de l'album, les deux musiciennes ont également produit un vidéoclip pour leur nouvelle chanson Buds.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le duo Beau Nectar est actuellement en préparation pour entamer sa grande tournée pancanadienne .

On s'en va au Yukon comme première destination. Ensuite, on continue en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, on joue aussi à Ottawa et à Montréal , souligne Marie-Clo.

C'est comme un énorme privilège parce que non seulement c'est une grande tournée, mais on a la chance de visiter nos territoires respectifs. En plus, on va découvrir de nouvelles villes au Canada , ajoute-t-elle.

Beau Nectar fait partie de la liste des artistes retenus pour le 12e Gala Trille Or 2023. Le duo y est en nomination dans neuf catégories.

Avec les informations de Raphaële Frigon