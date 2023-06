Politique 713 : Fredericton ne consulte pas les organismes LGBTQ+

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ainsi que le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, s’apprêtent à présenter des modifications à la politique 713 sans avoir consulté les organismes qui représentent la communauté LGBTQ+.

« On n’a participé à aucune consultation, et on n'a pas été demandés de participer non plus. » — Une citation de Antoine Bossé, trésorier du Gris-Acadie

On aurait aimé être consultés, étant donné que le Gris-Acadie, c’est un organisme qui œuvre directement dans les écoles, avec la sensibilisation sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. On a quand même un bon pouls sur qu’est-ce qui se passe dans les écoles, comment les jeunes vivent ça, l’éducation par rapport à ça, on est super bien placés pour parler de ça , explique Antoine Bossé, trésorier de Gris-Acadie, un organisme dont la mission générale est de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre.

Antoine Bossé, de Gris-Acadie, déplore le fait que le ministre Hogan n'a pas consulté son organisme. Photo : Gracieuseté d'Antoine Bossé

On n'a pas reçu aucune invitation pour être consultés par le ministre, et en parlant avec d’autres organismes de la région, donc on a parlé avec Rivière de la fierté du grand Moncton, avec Fierté Fredericton, Chroma NB, et tous eux autres ne se sont pas fait consulter non plus , explique Caitlin Furlong, agente des communications de Fierté Dieppe.

Même l’organisme de lobbyisme de la communauté LGBTQ+, Alter Acadie, n’a pas été consulté. Pourtant, l’organisme a demandé à discuter de la situation avec le gouvernement à deux reprises, les 12 et 19 mai, mais le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, n’a pas donné suite à cette demande.

On est déçus, on fait une révision et on prétend être inquiet de la situation, mais on consulte en aucun cas, de ce qu’on sait, il n’y a pas vraiment de gens de la communauté francophone, la communauté queer, qui ont été consultés à cet effet, donc c’est plate que tout cet aspect-là de la question est comme perdu , souligne Émily Muckler, présidente d’Alter Acadie.

Une indifférence face à la réalité LGBTQ+

Les organismes de la communauté LGBTQ+ ont l’impression que certains, au sein du gouvernement conservateur de Blaine Higgs, ne sont pas vraiment intéressés à mieux connaître les défis auxquels font face les jeunes que la politique 713 protège.

« Ça fait preuve de l’indifférence du gouvernement à consulter et vraiment être à l’écoute de la communauté. » — Une citation de Émily Muckler, présidente d’Alter Acadie

C’est vraiment bizarre pour nous autres de voir un homme blanc cisgenre en train de faire des décisions pour des personnes de la communauté et ne pas consulter des organismes, que c’est vraiment notre expertise, l’éducation face à la communauté , rappelle Caitlin Furlong.

Caitlin Furlong, agente des communications de Fierté Dieppe, trouve étrange de ne pas avoir été consultée par le ministre Hogan. Photo : Radio-Canada

Jusqu’ici, le ministre Hogan n’a pas accepté de rencontrer des organismes qui, régulièrement, font des présentations et de la sensibilisation dans les écoles, et qui donc, sont en contact direct avec les élèves à qui s’adresse la politique 713.

Des changements qui inquiètent

Les organismes qui représentent la communauté LGBTQ+ insistent pour faire partie des consultations, parce qu’ils estiment que le message que véhiculent Blaine Higgs et Bill Hogan est totalement erroné. En particulier, ils dénoncent leur volonté de mettre fin à la protection des jeunes qui ne veulent pas révéler leur identité de genre à leurs parents.

Quand on parle de discuter avec les parents de choses que les enfants ne sont peut-être pas confortables de discuter avec leurs parents de, ça peut mettre des gens en danger, ça peut mettre des gens dans des situations de crise de santé mentale, et c’est tout des choses que la politique 713 a été mise en place pour éviter , rappelle Émily Muckler.

Émily Muckler, présidente d’Alter Acadie, a demandé à rencontrer le ministre Hogan à au moins deux reprises, mais en vain. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, des gouvernements précédents n’avaient pas hésité à consulter la communauté LGBTQ+, lorsque la politique 713 était en développement.

Quand la politique a été établie, les groupes 2LGBTQ+ ont été consultés, donc, pour faire des modifications sans consulter les groupes, je trouve ça serait super problématique, [...] si vous voulez savoir comment faire de bons changements, des changements qui vont être bénéfiques pour la communauté, il faut absolument consulter les organismes qui ont pour mission d’aider la communauté , insiste Caitlin Furlong.

Une levée de boucliers contre la vision de Blaine Higgs

Les sorties de Blaine Higgs sur la question ont créé beaucoup de remous. Des ministres de son propre cabinet n’ont pas hésité à se dissocier de ses propos, pour prendre la défense de la communauté LGBTQ+.

Selon Émily Muckler, face à la situation actuelle, la communauté LGBTQ+ reçoit le soutien de gens qui, habituellement, ne s’expriment pas sur ces questions. On voit la communauté être de plus en plus active à être alliée à la communauté queer, ça c’est un positif qui sort de cette situation-là.

D’ailleurs, Alter Acadie organise une manifestation de soutien à la politique 713 samedi à Moncton.

Le ministre Bill Hogan n’a voulu faire aucun commentaire vendredi. Son équipe n’a pas voulu dire qui sont les personnes que le ministre a consultées.

Avec les informations d’Alix Villeneuve