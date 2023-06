Boulevards urbains : les quartiers centraux de Québec s’impatientent

On a l'impression que c'est un dossier qui stagne , déplore Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Selon lui, l’abandon du projet de troisième lien autoroutier porté par la Coalition avenir Québec (CAQ) permet de revoir la configuration des voies rapides qui desservent le centre-ville.

Raymond Poirier est le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

La conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain, entre les rues Soumande et de la Croix-Rouge, ferait tomber une barrière qui limite la mobilité entre les quartiers, en plus de réduire la pollution au centre-ville.

Sur le plan de la qualité de l’air, c’est un projet qui n’a que des avantages , s’exclame Raymond Poirier.

« Sortir les autoroutes des quartiers centraux plus vulnérables, nécessairement, ça va avoir un impact favorable! » — Une citation de Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou

Un argument repris par la présidente du conseil de quartier Lairet, plus au nord.

Des voitures en quantité dans le centre-ville, ça ne fait pas de sens , s’impatiente Julie Tremblay-Potvin.

Enjeux de sécurité à l’est

Un peu plus loin à l’est, le vice-président du conseil de quartier Maizerets, Martial Van Neste, rappelle l’urgence de revoir la configuration de l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Largement sous-utilisée, elle invite à la vitesse et a été le théâtre d’un grave accident qui a coûté la vie à 4 personnes, dont deux enfants, en septembre 2021.

Éric Légaré a tué quatre personnes sur l'autoroute Dufferin-Montmorency à Beauport lorsqu'il conduisait avec les facultés affaiblies en septembre 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

L’installation d’un radar photo en janvier dernier ne semble pas avoir calmé les ardeurs des automobilistes : plus de 12 000 constats d’infractions ont été décernés en date du 30 avril.

Selon Martial Van Neste, il y a urgence d’apaiser la circulation dans le secteur.

Pour la sécurité et un meilleur accès au fleuve, il faut transformer cette autoroute en boulevard urbain , tranche-t-il.

Quelle vision pour la CAQ?

Chose certaine, la CAQ montre pour le moment peu d’enthousiasme à l’idée de revoir la configuration des voies rapides qui traversent les quartiers centraux de Québec.

Interrogé en mai sur l’avenir des autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency à l’occasion de l’étude des crédits budgétaires, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, demeurait vague.

On le regarde et on en discute [...] C’est certain qu’on analyse ces dossiers-là et qu’on les regarde dans plusieurs perspectives , a-t-il répondu au député solidaire Sol Zanetti.

Or, le gouvernement Legault a toujours comme ambition d’ajouter une centaine de kilomètres de voies réservées à Québec afin d’améliorer la desserte en transport collectif des banlieues du nord.

Le projet, évalué à près de 850 millions de dollars, a été présenté à la population en 2019.

De nouvelles voies réservées seront ajoutées sur les autoroutes Henri-IV, Robert-Bourassa, Laurentienne et Félix-Leclerc. Photo : Radio-Canada

Dans ce scénario, l’autoroute Laurentienne serait notamment élargie depuis Saint-Émile jusqu’aux portes de Saint-Roch.

Ce n’est pas ça qu’on veut pour l’entrée du centre-ville , tonne Raymond Poirier.

Selon lui, une augmentation de la capacité routière est incompatible avec l’aménagement d’un boulevard urbain.

Bruno Marchand interpellé

Raymond Poirier rappelle qu’un récent rapport déposé par la Direction de la santé publique (DSP) de la Capitale-Nationale confirme la nécessité de réduire la circulation automobile au centre-ville afin d’améliorer la qualité de l’air.

Devant l’hésitation du gouvernement Legault à agir, le maire Marchand doit se lever dans le dossier.

« C’est clair qu’il faut que le maire de Québec se fasse le porteur du ballon. » — Une citation de Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou

Dans le secteur Maizerets, Marial Van Neste est bien d’accord.