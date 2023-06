Cette mesure de rétorsion de la multinationale contre l’adoption du projet de loi C-18, qui prévoit, entre autres, le partage d’une partie des revenus que Facebook et Google engrangent au Canada grâce aux médias traditionnels, privera entre 240 000 et 1,2 million de Canadiens des nouvelles publiées par les grands médias nationaux.

Ces pressions exercées par Meta, la société mère de Facebook et Instagram, visent directement le gouvernement Trudeau pour qu’il apporte des amendements à son projet de loi actuellement étudié au Sénat ou qu’il le retire purement et simplement.

Dernièrement, le géant Google a lui aussi annoncé qu’il mènerait des essais en juin afin d'empêcher certains utilisateurs canadiens de voir les articles, les reels et les stories publiés par les médias d'information canadiens sur ses plateformes.

En entrevue vendredi à l’antenne d’ICI Première, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a assuré qu’il ne comptait pas s’en laisser ainsi imposer.

Vous avez ici le parfait exemple de gens du web qui sont énormes, qui sont riches, puissants, influents, avec de gros avocats, qui viennent dire à un pays souverain : "Je n’aime pas ce que vous faites avec votre loi, [alors] vous êtes mieux de la changer, sinon moi, je me retire."

« Moi, je vois ça comme une menace. Je n’ai jamais fonctionné sous le signe de la menace et je ne le ferai jamais non plus. »