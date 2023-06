Des bateaux de pêche au crabe équipés de moteurs moins polluants construits à Shippagan

Les Ateliers PMC complètent ces temps-ci la construction de leur troisième bateau de pêche au crabe.

Le directeur général des Ateliers PMC à Shippagan, Denis Robichaud, est fier du travail accompli par son équipe. Photo : Radio-Canada

Ils misent sur un moteur très performant et moins polluant d'une entreprise japonaise.

La compagnie qui produit nos moteurs présentement, Yanmar, a développé un système pour ces moteurs-là , explique Denis Robichaud, directeur général des Ateliers PMC. C’est les premiers au monde qui élimine à 82 % ces gaz néfastes.

Le crabier A.C. Noël, qui est en fin de construction, mesure 22 mètres de long et plus de 7 mètres de large.

Les Ateliers PMC utilisent une technologie mise de l'avant par une entreprise japonaise pour installer des moteurs moins polluants dans les bateaux qu'ils construisent à Shippagan. Photo : Radio-Canada

Des pêcheurs avant-gardistes

Il s'agit du troisième bateau de pêche au crabe construit par les Ateliers PCM, mais du deuxième à être doté du nouveau moteur.

Nos pêcheurs ici sont très avant-gardistes , dit Denis Robichaud. Ils voient toutes ces choses-là. Ils savent qu'avec la nouvelle réalité des pêches, ça leur prend des bateaux plus gros et plus performants. En plus, on met ces systèmes antipollution qui vont aider pour l'avenir de nos enfants.

Des employés des Ateliers PMC à l'oeuvre. Photo : Radio-Canada

La technologie mise de l'avant par l'entreprise japonaise et utilisée par l'entreprise de Shippagan respecte les plus récentes normes environnementales de l'Organisation maritime internationale.

