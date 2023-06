Quelques jours après le dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Canada sur la protection de l’enfance au Nunavut, la ministre territoriale des Services à la Famille, Margaret Nakashuk, explique les défis de son ministère et ce qu’elle entrevoit pour l’avenir.

Mardi, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a dressé un bilan accablant du système de protection de l’enfance et de la jeunesse du territoire. Elle a conclu que le ministère des Services à la famille avait manqué à son devoir de protéger les enfants vulnérables et d’appuyer les familles, le personnel de première ligne et les collectivités .

Selon ses constatations, des enfants sont laissés sans suivi pendant plusieurs mois et des communautés sont dépourvues de travailleurs sociaux. Il y a également une mauvaise, voire aucune, évaluation des foyers d’accueil avant que des jeunes y soient placés ou encore une mauvaise gestion des dossiers.

La ministre territoriale des Services à la Famille, Margaret Nakashuk, s’est entretenue avec la journaliste Salu Avva au micro de l’émission Qulliq, sur les ondes de CBC .

Q. Le report a conclu que certains dossiers n’étaient pas suivis adéquatement. Qu’en est la raison?

R. L’un des problèmes est que [...] 20 des 47 travailleurs sociaux en poste sont des employés occasionnels et certaines communautés n’ont pas de travailleurs sociaux. Il arrive donc que des travailleurs sociaux doivent mettre de côté des communautés. [Il faut] nous assurer que nos chiffres sont à jour, car nous devons savoir qui sont nos clients, notamment lorsque ce sont des travailleurs occasionnels qui se trouvent dans une communauté.

Ce sont des problèmes sur lesquels nous essayons de nous pencher pour savoir ce que nous pouvons améliorer afin de nous assurer que nos communautés aient des travailleurs sociaux. Ce sont des travailleurs essentiels et nous avons besoin d’eux.

Le bâtiment du ministère des Services à la famille du Nunavut, à Iqaluit Photo : CBC / David Gunn

Q. Des postes ne sont pas pourvus en raison d'un manque de logements et ceci mettra du temps à résoudre. Pensez-vous que les enfants se trouveront encore longtemps dans une position vulnérable?

R. Avant même que ce rapport ne soit rendu public, nous militions pour plus de soutien, en particulier en ce qui a trait aux logements pour les travailleurs. Le manque d’espace de travail est un autre problème que nous avons dans les collectivités. [Mercredi], le ministre responsable de la Société d’habitation [du Nunavut] a annoncé qu’il prévoyait d'offrir davantage de soutien au ministère des Services à la famille en matière de logements pour les travailleurs sociaux.

Plus d'un Inuit sur deux vivait en 2016 dans un logement surpeuplé au Nunavut, selon Statistique Canada. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Q. Comment répondre à cette problématique de longue date quand la vérificatrice générale du Canada exhorte le gouvernement du Nunavut à réagir immédiatement?

R. Depuis longtemps, nous essayons de militer pour obtenir plus de soutien en ce qui a trait à la création de nouveaux postes au sein du ministère des Services à la famille, et ce, dans l’optique d’avoir plus de postes à travers le territoire. J’espère vraiment que plus de postes seront créés, car nous constatons que bon nombre de nos travailleurs font face à un épuisement professionnel.

Je pense que le rapport va vraiment aider le ministère à renforcer et à reconnaître les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et, espérons-le, à mettre davantage de mesures en place pour fournir plus de soutien aux travailleurs afin qu'ils puissent mieux soutenir les communautés.

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a déposé son rapport sur les services à l'enfance et à la famille au Nunavut, le 30 mai. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Q. Dans son rapport, la vérificatrice générale a choisi pour la toute première fois de ne pas formuler de recommandations au gouvernement du Nunavut, car elle souhaite une action immédiate. Comment allez-vous passer à l’action?

R. Aussi accablant soit-il, je pense que le rapport est une très bonne chose pour nous pour obtenir le soutien dont nous avons besoin au ministère. Le Bureau du vérificateur général du Canada a mis au clair qu’il souhaitait nous aider. Et d’autres ministères [...] ont aussi offert leur soutien au nôtre.

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Q. Que souhaitez-vous dire à ceux et celles qui se trouvent en foyer d’accueil?

R. Tout cela ne va pas disparaître. Alors nous ne pouvons que nous améliorer à partir de maintenant. Mon ministère et ses employés travaillent d’arrache-pied pour changer les choses. Notre ministère n’a que 10 ans. Nous avons des besoins qui seront nécessaires pour que les choses fonctionnent à long terme. Nous devons gagner la confiance de nos communautés et de nos familles et nous assurer que nos enfants sont en sécurité.

NDLR : Margaret Nakashuk a répondu aux questions de CBC en anglais. Ses réponses ont été traduites et adaptées pour faciliter la lecture.

Avec les informations de Salu Avva