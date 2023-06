Le transfert a eu lieu dans le silence à l'abri des regards et le Service correctionnel du Canada refuse de confirmer la nouvelle pour des raisons de vie privée. C'est donc l'avocat Tim Danson qui l'a confirmé à CBC vendredi.

Me Danson représente les familles des adolescentes Kristen French et Leslie Mahaffy qui ont été enlevées, violées et assassinées par Paul Bernardo et son ex-femme, Karla Homolka.

Karla Homolka dans une entrevue télévisée en 2005. Photo : Radio-Canada

Homolka a été reconnue coupable d'homicides involontaires en 1993 relativement à ces deux meurtres à caractère sexuel à l'issue d'un pacte du diable avec la Couronne en échange de son témoignage contre Paul Bernardo au procès du meurtrier.

Bernardo avait été condamné à la prison à perpétuité sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans. Il est maintenant âgé de 58 ans. Il a depuis tenté d'obtenir une libération conditionnelle à deux reprises, mais sans succès.

Homolka avait quant à elle été condamnée à 12 ans de pénitencier.

Une illustration de Paul Bernardo lors de sa 1re comparution devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada en octobre 2018 au pénitencier de Millhaven. Photo : La Presse canadienne / Greg Banning

Me Danson affirme qu'il est inacceptable que la population ait été tenue dans le secret par rapport au transfert de Paul Bernardo. Il est décevant que le Service correctionnel refuse même d'en donner les raisons , dit-il.

Il ajoute que la nouvelle ne fera qu'accentuer la souffrance des familles French et Mahaffy, qui devront endurer une nouvelle audience devant la Commission des libérations conditionnelles en novembre 2023.

Il leur sera encore plus difficile de se rendre à Montréal plutôt qu'à Kingston pour y participer , ajoute-t-il.

L'avocat Tim Danson s'adresse aux médias sur une plateforme numérique après la 2e comparution de Paul Bernardo devant la Commission en juin 2021 (la COVID-19 avait forcé à l'époque la tenue d'une audience virtuelle). Photo : Radio-Canada

L'avocat dit se poser de nombreuses questions au sujet de Paul Bernardo. Est-il protégé en détention des autres prisonniers? se demande-t-il, en ajoutant que ce transfert va miner davantage la confiance du public dans notre système de justice.

Toutes ces informations ne devraient pas être privées , poursuit-il en espérant que les Canadiens réagissent et demandent des comptes au gouvernement fédéral.

Il en fait une question de transparence. Le public est en droit d'avoir ce genre d'informations , dit-il.

Réponse des autorités

Dans un courriel, le Service correctionnel du Canada écrit qu'il ne peut parler de cas en particulier, mais que la sécurité du public est l'élément primordial qui est pris en compte dans chacune de ses décisions concernant un détenu.

Il y mentionne néanmoins que le délinquant continue d'être incarcéré dans un établissement sécurisé, avec des périmètres de sécurité et des contrôles appropriés en place .

Le courriel conclut que Paul Bernardo purge toujours une peine à perpétuité indéterminée.

Le complexe carcéral fédéral de Millhaven, près de Kingston en Ontario, comporte une prison à sécurité maximale et une autre à sécurité moyenne. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

L'avocat Tim Danson rappelle en outre qu'il a déposé une requête devant la Cour d'appel fédérale sur l'accès aux informations de la Commission des libérations conditionnelles et du Service correctionnel du Canada concernant trois dangereux assassins, dont Paul Bernardo.

Me Danson, qui défend dans cette affaire l'Association des policiers de Toronto, interjette appel de la décision d'un tribunal inférieur qui a statué en 2021 que les documents concernant les criminels dangereux doivent rester confidentiels pour des raisons de vie privée.

Dans son jugement, la juge Glennys McVeigh, de la Cour fédérale, avait décrété que la vie privée des meurtriers emprisonnés à perpétuité l'emportait sur l'intérêt public et les droits des familles des victimes à l'information.