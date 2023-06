Championnat canadien de cinq quilles à Edmonton

Cette année marque le retour officiel du championnat, sa première édition depuis la pandémie.

La directrice générale de l'Association canadienne des 5 quilles, Sheila Carr, souligne que, pour ce grand retour, ce sont plus de 400 quilleurs et entraîneurs qui participent.

« C'est le plus haut taux de participation depuis mes 34 ans dans le milieu. » — Une citation de Sheila Carr, directrice générale de l'Association canadienne des 5 quilles

Les équipes ont dû se qualifier au préalable dans des championnats provinciaux et s'affrontent dans des catégories mixtes, féminines ou masculines.

Pour plusieurs des joueuses de l'équipe féminine du nord de l'Ontario, ce championnat national est le premier auquel elles participent. On est pas mal toutes des rookies alors on est nerveuses, excitées, on est juste contente de faire partie de l'équipe , dit Brittney Boileau, l'une d'entre elles.

« Nos objectifs sont comme toujours de juste faire du mieux qu'on peut et garder l'esprit d'équipe » — Une citation de Brittney Boileau, quilleuse

Pour des vétérans comme Maxime Lafrenière, la compétition est des plus sérieuses, malgré l'atmosphère festive. Cette année, c'est sa 18e participation aux championnats nationaux pour adultes. C'est vraiment plaisant, c'est une grosse compétition , souligne-t-il. Le niveau est assez élevé, donc ça amène un stress par rapport à ça pour performer pour représenter bien la province à ce niveau-là.

Maxime Lafrenière a participé à plus d'une vingtaine de championnats nationaux depuis son enfance. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier

Maxime Lafrenière se prépare tout au long de l'année pour maintenir un niveau compétitif. Entraînements et tournois servent à améliorer sa performance.

Sylvain Bercier en est quant à lui à une dizaine de championnats canadiens, et lui aussi s'entraîne activement pour les compétitions. Selon lui, la préparation se fait autant sur les allées qu'en dehors.

« Il faut être en forme. Je vais jouer en 3 jours presque 40 parties, donc c'est dur sur le corps. Il faut une préparation physique, une préparation mentale et aussi une chimie d'équipe. » — Une citation de Sylvain Bercier, quilleur

Les participants ne peuvent pas gagner de prix en argent. L'élite canadienne de 5 quilles se rassemble donc au championnat canadien pour l'amour du sport, une invention canadienne datant de 1909.

Avec les informations d'Athéna Couture