La statue de la reine Élisabeth II est de retour au Palais législatif du Manitoba

La statue en bronze à l’effigie de la reine Élisabeth II qui avait été déboulonnée en juillet 2021 a été réparée et remise en place sur le terrain du Palais législatif du Manitoba.

La statue de près de 3 mètres de haut, ainsi qu’un monument à l’effigie de la reine Victoria ont été jetés au sol par des manifestants le jour de la fête du Canada en 2021.

L'incident s'est produit à la suite de la découverte de tombes non marquées sur le terrain d'un ancien pensionnat pour Autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique.

La statue de la reine Élisabeth II a été renversée face contre terre et a été endommagée à plusieurs endroits, mais est restée en une pièce.

La plaque de bronze gravée et la base de granit ont également dû être restaurées, selon Charles Brunet. Photo : CBC / Marina von Stackelberg

Selon Charles Brunet, le propriétaire de Brunet Monuments, l'entreprise qui a restauré la statue, cela représentait beaucoup de travail, mais il est content de voir la reine de retour à sa place.

Il explique que le visage avait été aplati et que le corps avait été égratigné et couvert de graffitis. Toute la statue a dû être sablée et recouverte de patine.

La statue a dû être envoyée dans une fonderie en Saskatchewan qui en a restauré le bronze, indique M. Brunet. C’était assez coûteux , ajoute-t-il.

Le propriétaire de Brunet Monuments estime la valeur de la statue à environ 150 000 à 200 000 $.

Toutefois, à ses yeux, elle est sans prix. Je pense [qu’elle est] inestimable en ce moment parce que Leo Mol, le sculpteur, est mort.

Leo Mol était un sculpteur extraordinaire. Il était un portraitiste excellent. Il pouvait capter les gens, capter l’âme de ces personnes , affirme Charles Brunet.

Là, elle est comme neuve. [...] Il y a des petits [signes de dommages] ici et là, mais [il y a ] seulement moi [qui] le sais , confie celui qui a également travaillé sur le Jardin de sculptures Leo Mol, du parc Assiniboine.

Pour sa part, la statue de la reine Victoria a été endommagée de façon irréparable et n’a pas été remplacée.

Avec des informations de La Presse canadienne