Quelques semaines après avoir accueilli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la communauté d’adeptes de jeux vidéo peut déjà mettre la main sur un autre des titres les plus attendus de l’année : Diablo IV.

Les fans de la série Diablo avaient marqué en grosses lettres au calendrier la date du 1er juin, moment de la sortie en accès anticipé de la très attendue suite de l’ultrapopulaire jeu vidéo de rôle et d’action.

Cet engouement a toutefois causé des problèmes, selon ce qu’ont signalé des milliers d’internautes sur le site de détection de bogues Downdetector.com. Dès 19 h HAE jeudi, heure exacte à laquelle Diablo IV a été lancé, les plaintes ont afflué, montrant surtout du doigt des problèmes de connexion au serveur.

Le compte officiel de Diablo sur Twitter a réagi vers 20 h HAE , disant recevoir des signalements de la part de joueurs et joueuses qui tentaient de lancer le jeu sur la console PlayStation 5 (PS5) et travailler sur une solution.

Les rapports se sont estompés vers 22 h HAE .

Des critiques majoritairement positives

Le site Metacritic, une plateforme qui regroupe les commentaires des critiques de jeux et du public, lui attribue la note de 87 %.

Parmi les avis les plus notables, on compte celui de Dexerto, un site spécialisé, qui lui accorde cinq étoiles. Le critique décrit le jeu comme une suite puissante, [...] exceptionnelle, qui s’efforce de plaire à l'ensemble des fans de cette série bien-aimée .

Même note sur le site VGC, qui lui colle déjà l’étiquette du jeu de l’année , et celle du meilleur jeu de Blizzard depuis Diablo III , lancé en 2012.

« Diablo II », lancé en 2000, a influencé un certain nombre de jeux de rôle en ligne massivement multijoueur, comme « World of Warcraft », qui reprend entre autres son principe d'arbres de progression et de compétences. Photo : Site de Blizzard Entertainment

Jeuxvidéo.com est plus critique, disant que le titre ne représente pas une révolution comme ça a été le cas avec ses prédécesseurs . Néanmoins, le site spécialisé accorde la note redoutable de 85 %, précisant que Blizzard livre une formule plus que réussie de sa saga qui, aujourd'hui, constitue la meilleure façon de s'y initier .

Le quotidien britannique The Guardian, qui avait accordé la note de cinq étoiles à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a accordé la note de passage, soit trois étoiles, à Diablo IV.

Le critique Nic Reuben avance d’abord que le jeu est bien fait, la plupart du temps , mais ne se gêne pas de le comparer à de la malbouffe vidéoludique .

Si vous recherchez le type de voyage mémorable qui a fait la réputation de Diablo il y a des années, et qui ne vous prendra pas des mois de votre vie, il y a une foule de jeux de rôle bien plus intéressants , conclut le critique du Guardian, qui offre jusqu’ici la plus basse note pour le jeu.

Accueil timide des joueurs et joueuses

L’accueil des internautes semble plutôt timide depuis jeudi soir. Selon le site Twitchtracker.com, qui analyse les données de visionnement de la plateforme Twitch, le jeu Diablo IV figurait au 15e rang des plus regardés vendredi après-midi.

Pour avoir accès au jeu dès jeudi, les gens devaient s'en procurer la version Digital Deluxe ou Ultimate.