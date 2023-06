Le Manitoba investit près de 1 million $ pour développer son réseau de sentiers

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt, et le ministre des Relations avec les municipalités, Andrew Smith, ont aussi dévoilé 34 nouveaux projets pour renforcer le réseau des sentiers du Manitoba vendredi.

Ces fonds proviennent du Programme de subvention de Sentiers Manitoba pour l’année 2023.

Selon Greg Nesbitt, le but de ces projets est de répondre aux besoins des Manitobains qui adorent le plein air .

« La nouvelle Stratégie pour les sentiers du Manitoba et son plan d’action afférent nous mettent sur le chemin vers une province plus saine, regorgeant de collectivités épanouies, tout en veillant à ce que nos sentiers soient gérés de façon durable et que les environnements naturels continuent d’être respectés. » — Une citation de Greg Nesbitt, ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord

La présidente de Sentiers Manitoba, Jeana Manning, se réjouit de cette annonce.

Ce financement permettra l’aménagement, l’amélioration et l’entretien de 715 kilomètres de sentiers récréatifs , explique-t-elle. En plus de relier nos collectivités, ces sentiers enflammeront l’esprit aventurier de tous et favoriseront le bien-être physique et social ainsi que les liens profonds avec la nature.

Parmi les subventions distribuées, les sentiers de l’extrémité est de Falcon Lake et de Winkler-Reinfeld se verront allouer 75 000 $ chacun pour l'amélioration ou la construction d'un nouveau sentier, alors que la somme de 10 600 $ sera allouée à une étude de faisabilité ou un plan de développement pour la boucle de sentier d’hiver de Churchill.

FortWhyte Alive comporte environ 270 hectares de forêts, prairies, marais et lacs, parcourus par 9 km de sentiers. Photo : FortWhyte Alive

La Manitoba Cycling Association reçoit, quant à elle, une subvention de 15 000 $ pour améliorer le sentier à usages multiples de Bison Butte, au parc naturel de FortWhyte Alive à Winnipeg.

Cet été, notre objectif sera d'améliorer les sentiers existants et d'en faciliter l'utilisation pour [les gens de] tous âges et de tous niveaux d'aptitude , affirme la directrice générale de l’association, Twila Cruickshank.

Le gouvernement du Manitoba compte aussi créer un nouveau bureau provincial des sentiers au sein du ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord.

Le nouvel organisme servira à coordonner la gestion des sentiers dans l'ensemble du Manitoba et contribuera à réduire les formalités administratives pour les organisations et les clubs.