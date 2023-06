L’état d’urgence avait été déclaré par la cheffe et le conseil de la Première Nation Na-Cho Nyäk Dun quelques jours après le drame que la petite communauté attribue au trafic d'opioïdes.

La communauté a récemment organisé une célébration pour souligner le 30e anniversaire de l’entente sur l’autonomie gouvernementale, à laquelle a participé Bobbie Lee Melancon : C’était vraiment bien de voir tout le monde se rassembler, de les voir sourire.

Elle ajoute que la communauté prend des mesures pour que les résidents se sentent en sécurité et pour partager le message que les criminels ne sont pas les bienvenus à Mayo.

Des caméras seront installées, et je pense que des pancartes seront installées aussi , dit Mme Melancon. La résidente espère que Dawna Hope, la nouvelle cheffe élue en avril, et le conseil feront tout pour apporter des changements positifs dans la communauté.

« Je pense qu’ils ont du pain sur la planche, [mais] les choses vont dans le bon sens. Tout le monde travaille ensemble et essaie de répondre aux besoins de la communauté. » — Une citation de Bobbie Lee Melancon, résidente, Mayo

Enquête toujours en cours

Le maire de Mayo, Trevor Ellis, pense aussi que le calme revient dans la municipalité.

Des rencontres informelles avec la Première Nation ont eu lieu pour discuter des besoins, mais le maire veut donner du temps à la nouvelle cheffe et au conseil avant de mettre en œuvre les mesures à prendre dans la déclaration d’urgence.

Le maire de Mayo, Trevor Ellis. Photo : Fournie par Trevor Ellis

Trevor Ellis encourage les résidents à prendre soin des uns et des autres, notamment depuis que le gouvernement du Yukon a lancé un avertissement concernant la circulation de drogues illicites.

Les gens se mobilisent pour partager [des messages] de réductions des méfaits dans la communauté , dit le maire.

La municipalité espère toutefois obtenir plus de renseignements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur le double homicide qui a fauché les vies de Ben Symington et Michael Bennett.

Nous n’avons pas cessé d’en parler ou d’y penser , explique Trevor Ellis. La dernière mise à jour était le mois dernier et puis plus rien. C’est le temps de faire un suivi, de voir comment ça se passe et si le village peut faire quoi que ce soit pour faire avancer [l’enquête].

Dans un courriel, la GRC a indiqué à CBC qu’aucune arrestation n’a encore eu lieu dans ce dossier et que l’enquête est en cours et progresse.

La cheffe Dawna Hope n’a pas voulu faire de commentaires, mais a mentionné que la Première Nation Na-Cho Nyäk Dun est en période de transition.

Avec les informations de Chris McIntyre