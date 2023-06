Feux de forêt : « La collaboration de tous est plus que jamais indispensable »

Plus de 100 feux de forêt font rage en ce moment un peu partout au Québec. L’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ne sont pas épargnés.

Plus d’une vingtaine de foyers d’incendie sont en cours dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon et de Senneterre, dont la plupart sont hors de contrôle.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé d'interdire l'accès en forêt sur les terres publiques dans sept secteurs. Deux de ceux-là touchent l’Abitibi-Témiscamingue et un autre le Nord-du-Québec

Tous les chemins dans ces secteurs sont fermés pour des considérations d’intérêt public , précise le ministère.

Les secteurs visés par l'interdiction d'accès sur les terres du domaine de l'État en raison des feux de forêt. Photo : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Des feux de forêt ont aussi été détectés dans la Réserve faunique La Vérendrye. Ils sont considérés hors de contrôle par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La Sûreté du Québec a érigé des barrages routiers à chaque entrée de la Réserve faunique, sur la route 117, afin d’inviter les automobilistes à la vigilance concernant les feux de forêt.

La SOPFEU travaille toujours à éteindre le feu de forêt à Chapais. Photo : Gracieuseté

En Abitibi-Ouest, deux incendies de forêt sont en activité, indique Luc Goudreau, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile pour la Ville de La Sarre. Par communiqué de presse, il invite d’ailleurs la population à collaborer.

Nous sollicitons la collaboration de tous les citoyens afin d'éviter tout allumage de feux, même dans des installations conformes. De plus, il est strictement interdit d'utiliser des feux d'artifice. Ces interdictions resteront en vigueur tant que l'indice de risque d'incendie n'aura pas diminué , souligne M. Goudreau.