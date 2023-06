Corvée de récolte de déchets au fond du lac Beauport

Canettes, lunettes, vêtements, les déchets retrouvés vendredi dans le fond du lac Beauport par les plongeurs sont nombreux. Six plongeurs de l'Aquarium du Québec ont amassé 57 kg (125 livres) de détritus en trois heures, vendredi matin.

Initiée en 2018 au lac Saint-Joseph, ce genre de récolte de déchets était la première au lac Beauport. Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation et officier de plongée à la Sépaq et son équipe ont répondu à l'appel de la communauté.

Bassin versant de l'une des plus importantes sources d'eau potable de Québec qu'est le lac Saint-Charles, le lac Beauport est très fréquenté par les riverains et les plaisanciers de la région.

L'objectif est de ramasser les déchets et de constater la quantité de ce qu'on peut y retrouver et faire de la sensibilisation auprès du public , indique Mme Lessard.

Si les plongeurs ont l'habitude de trouver des objets comme des pagaies ou des cannes à pêche, ils ont retrouvé aussi de nombreuses balles de golf. Le club de golf de l'endroit se trouve à environ 200 mètres du lac. Photo : Radio-Canada

Moins de déchets

Les plongeurs de l'Aquarium du Québec constatent qu'ils amassent moins de déchets au fil des ans. En 2019, 227 kg (500 livres) de déchets avaient été récoltés près de la plage du lac Saint-Joseph, comparativement à 86 kg (190 livres) en 2020, dans le secteur de la Station touristique Duchesnay.



Selon Marie-Pierre Lessard, le message passe quand même bien. On trouve de moins en moins de déchets qui ont été jetés de façon volontaire. Maintenant on retrouve plus des articles échappés [par les plaisanciers] .

Chacun des déchets retrouvés est trié et envoyé dans le bon centre de traitement des matières résiduelles. Photo : Radio-Canada

Une bonne nouvelle, car les déchets de plastiques peuvent avoir des conséquences sur la faune, mais aussi les humains. Au fur et à mesure de la dégradation, le plastique va se transformer en micro plastique et ça va rentrer dans la chaine alimentaire. , indique Marie-Pier Lessard.

L'organisme Mission 1000 tonnes a aussi aidé à la récolte de déchets. Photo : Radio-Canada

Les plongeurs de l'Aquarium participent aussi plusieurs exercices de nettoyage de ce genre dans d'autres cours d'eau du Québec.