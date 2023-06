Festival Mosaic 2023 : l’absence d’un pavillon francophone attire l’attention

Le festival Mosaic, organisé par le Conseil multiculturel de Regina (CMR), fait son retour après la pandémie de COVID-19.

Le festival qui a débuté jeudi, pour s'achever samedi, permet aux Réginois de s'immerger dans une mosaïque culturelle en découvrant une pléthore de traditions et en savourant des mets authentiques.

Le président de l’Association communautaire fransaskoise de Regina (ACFR), André Lapointe, explique que l'implication dans un festival d'une telle envergure exige un travail acharné et plusieurs bénévoles.

Plusieurs facteurs expliquent l'absence du pavillon francophone au festival Mosaic

On sort d’une période très difficile de COVID-19, on a aussi eu des inondations dans nos locaux l’année passée. Avec l’incertitude de savoir si tout allait être réparé à temps, on n'a pas pu répondre à l’invitation du festival , affirme André Lapointe.

On se servait surtout de la cuisine du Bistro du Carrefour des Plaines et présentement la rénovation de la cuisine n’est pas encore terminée, il nous manque encore d’équipement , ajoute-t-il.

Aussi, selon M. Lapointe, l’ ACFR a récemment engagé une nouvelle direction, ce qui explique la décision de l'organisation de ne pas participer au festival de cette année.

L’une des plus grandes raisons c’est qu’on a justement embauché une nouvelle direction à l’ ACFR et la participation au festival Mosaic est un très gros projet pour mettre sur une personne qui vient juste d’être embauchée , précise-t-il.

Cependant, André Lapointe indique que l' ACFR a déjà entamé ses préparatifs afin de s'engager activement dans le festival l'année prochaine.

Par ailleurs, le président de l' ACFR souligne que les activités au Bistro du Carrefour des Plaines reprennent progressivement.

Les gens sont encore un petit peu hésitants à cause de la COVID-19. [...] Mais petit à petit on va recommencer à avoir des spectacles et des théâtres. On a bon espoir de reprendre nos activités , note André Lapointe.

Avec les informations de Fred Harding