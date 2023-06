La victoire de 49 sièges du Parti conservateur uni (PCU) de lundi soir masque à quel point l’élection s’est jouée sur une poignée de circonscriptions serrées. Plus encore, si le Nouveau Parti démocratique (NPD), avec ses 38 sièges, avait été en mesure d’obtenir environ 2600 votes de plus dans six circonscriptions-clés, il aurait pu former le gouvernement.