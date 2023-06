Un pas de plus vers la création d’une zone d'économie bleue

La nomination de Martin Beaulieu – l'ex-directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) – comme PDG de la Zone bleue a été officialisée cette semaine. Cette étape devrait être l'une des dernières avant que cette Zone bleue soit officiellement désignée par le gouvernement du Québec.

La création de cette Zone bleue est dans les cartons depuis plus d'un an. Grande-Rivière et Rimouski avaient décidé d'unir leurs forces afin de mieux coordonner et de développer les activités qui se déroulent en milieu aquatique ou sur les berges.

Ça inclut la capture et la transformation, le transport maritime, les biotechnologies, des thématiques dont on entendait parler régulièrement, mais qui étaient en silos , explique le nouveau PDG, Martin Beaulieu.

« Avec les deux régions qui sont impliquées, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, il y a comme une sorte de parapluie de l’économie bleue où les centres de recherche, les entreprises, les investisseurs étrangers peuvent venir échanger pour faire des projets. » — Une citation de Martin Beaulieu, PDG de la Zone bleue

La Zone bleue devrait ainsi avoir pour effet de faciliter l'innovation dans le domaine maritime. On espère que ces discussions-là vont devenir naturelles et organiques , dit Martin Beaulieu. Il compte ainsi pouvoir doubler le pourcentage de contribution du secteur maritime au PIB du Québec d'ici les 5 à 10 prochaines années. Un objectif ambitieux, convient M. Beaulieu, mais réalisable, estime-t-il.

Le nouveau pdg de la Zone bleue, Martin Beaulieu Photo : Gracieuseté de la SOPER (IFTEN REDJAH)

Le Zone bleue aura deux principaux objectifs : valoriser les ressources aquatiques et améliorer le transport maritime tout en s'assurant du renouvellement des ressources et de la protection des écosystèmes.

Martin Beaulieu souligne que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie comptent au-delà de 600 chercheurs dans le domaine maritime, ce qui constitue une masse critique impressionnante pour les investisseurs.

On voit déjà des signaux de marché intéressants, des entreprises qui se disent qu’elles veulent peut-être revenir, des entreprises étrangères qui veulent investir, des entreprises qui ne pensaient pas qu’elles étaient reliées à l’économie bleue qu’on vient inclure dans le giron et éventuellement accompagner , explique-t-il.

La création de la Zone bleue n'a toutefois pas encore été officialisée par le gouvernement du Québec. La mise en place de zones d'innovation semblables a cependant été annoncée dernièrement en Mauricie et en Estrie, respectivement dans les domaines de la transition énergétique et des sciences quantiques.