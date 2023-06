Une dizaine de feux de forêt en Haute-Mauricie

Une dizaine de feux de forêt sont en activité dans la région, alors que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) note un danger d’incendie extrême en Haute-Mauricie. Au moins six incendies sont toujours hors de contrôle dont cinq dans le secteur de La Tuque et un dans la MRC de Mékinac.

Parmi les brasiers les plus significatifs, un incendie d’un peu plus de quatre kilomètres carrés (438 hectares) fait rage au sud de Clova, un secteur habité éloigné de la ville de La Tuque. 2,5 kilomètres carrés (250 hectares) de forêt brûlent aussi à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest du secteur de Parent où résident quelque 350 personnes.

Les routes forestières entre Parent et Clova, incluant le chemin Lépine, ont été fermées d'urgence sur ordre du ministère de Ressources naturelles et des Forêts. L'accès aux forêts est également interdit.

Dans la MRC de Mékinac, un feu d’un peu moins d’un kilomètre carré (94 hectares) s’est aussi déclaré non loin du lac des Aigles à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la rivière Matawin. La communauté d'Opitciwan est elle aussi touchée par deux incendies d'une ampleur inconnue au moment où ces lignes ont été écrites.

Ce sont les conditions météorologiques qui expliquent ces brasiers, selon Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU. D’ailleurs, la majorité des incendies répertoriés en Haute-Mauricie ont été causés par la foudre.

C’est du jamais vu depuis 2005 où on avait connu un épisode et une saison extraordinaire, un record absolu de plus de 1200 incendies , a expliqué Josée Poitras au micro de Marie-Claude Julien vendredi matin.

Pour l’ensemble du Québec, la SOPFEU a reçu plus de 200 alertes pour des feux de forêt à vérifier dans les derniers jours. 109 incendies sont en activité dans la province en date de vendredi.

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est en vigueur sur tout le territoire du Québec et sera maintenue pour le week-end.

« On suggère aux gens de ne pas aller en forêt, prévient également l’agente à la prévention et aux communications. On ne veut pas que les gens soient enclavés en fin de semaine par des feux de forêt. »

La situation surveillée à Parent et à Clova

À Parent, le conseiller municipal du secteur affilié à la ville de La Tuque, surveille la situation. Notre gagne-pain, nos loisirs, notre économie, tout est relié à la forêt. C’est sûr quand il arrive des situations comme ça, c’est toujours un peu stressant même si on a une certaine habitude , soutient Éric Chagnon en entrevue à Toujours le matin.

Il estime que la saison des feux de forêt arrive tôt cette année en Haute-Mauricie. Il y a une semaine et demie, il y avait de la neige , raconte-t-il. Maintenant, la forêt est particulièrement sèche : On n'a pas eu de grosse pluie majeure depuis le printemps, alors ce sont des facteurs aggravants .

La pluie annoncée lundi dans le secteur réconforte toutefois le conseiller municipal qui insiste sur le fait que la suite des choses dépendra des conditions météorologiques des prochains jours.

Ce sont les vents et puis le fait qu'il y ait plusieurs petits feux qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Quand ces feux-là fusionnent ensemble et bien ça fait un gros feu qui là est pas mal plus difficile à contrôler , explique Éric Chagnon.

La communauté de Wemotaci sur un pied d’alerte

À quelques kilomètres, la communauté atikamekw de Wemotaci surveille elle aussi les incendies en activité en Haute-Mauricie.

Nous rassurons la population, l’équipe du Comité restreint des mesures d’urgence de Wemotaci se mobilise et sera prête à agir selon l’évolution de la situation des feux de forêt dans notre région , peut-on lire dans un communiqué.

Les autorités de la communauté remarquent que depuis l’annonce d’un feu à proximité, de nombreuses personnes se rendent à la station-service pour faire le plein d’essence. Si l’on doit évacuer d’urgence, nous recommandons à tous de se limiter à 40 litres d’essences qui seront nécessaires pour une évacuation par la voie terrestre et de laisser une chance aux autres également , prévient le comité.

D’après les entrevues réalisées à l’émission Toujours le matin