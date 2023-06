8000 rapports de pathologie et de cytologie doivent être révisés en raison d’irrégularités

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit réanalyser environ 8000 tests médicaux en raison d'irrégularités détectées dans les rapports de pathologie et de cytologie. Il s’agit de tests qui ont été analysés entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai 2023 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec.