Une entreprise grecque compte acheter des projets solaires en Alberta pour 1,7 G$

Mytilineos, une entreprise grecque, veut acheter cinq fermes solaires appartenant à l’entreprise canadienne Westbridge Renewable Energy dans le centre et le sud de l’Alberta pour 1,7 milliard de dollars.

C’est avec une grande satisfaction et un grand plaisir que nous annonçons l'acquisition d'un ensemble de cinq projets solaires dans la province d'Alberta, au Canada , dit Evangelos Mytilineos, le président-directeur général.

Selon des acteurs du secteur de l’énergie renouvelable, cet accord indique que le marché pour ce type de ressource est en croissance dans la province.

L'Alberta est la province qui attire le plus de projets d'énergie renouvelable au Canada , dit Leif Sollid, directeur des communications à l'Alberta Electric System Operator, le gestionnaire du réseau de distribution électrique de la province.

Il appuie son affirmation sur les plus récentes données  (Nouvelle fenêtre) de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable pour qui l’Alberta est responsable de presque toute la croissance que le solaire a connue en 2022.

Cinq fermes avec un énorme potentiel

Mytilineos, qui investit pour la première fois en Amérique du Nord, a choisi le Canada en raison des crédits d’impôt pour les investissements en énergie propre et l’Alberta, car son processus d’autorisation est simple.

Les panneaux solaires seront installés dans le comté Steller, le district municipal de Provost, celui de Wainwright, dans la région de Sunnynook et dans le comté Vulcan. Ces endroits sont connus pour être très ensoleillés, même en hiver.

Les projets des fermes dans le comté de Vulcan et Sunnynook sont les plus avancés et leur construction pourrait commencer à la fin de l'année, alors que celle des autres fermes devrait débuter en 2024.

Une fois leur construction terminée, elles pourront produire jusqu’à 2,1 térawatts-heures soit assez pour alimenter 200 000 foyers par an, indique le communiqué de presse de l'industriel grec.

La ferme solaire Sunnynook sera la plus grande avec une capacité de 332 mégawatts. Les autres auront des capacités variant de 246 à 280 mégawatts.

Avec des informations de Paula Duhatschek