S’il fallait que les feux détruisent ses endroits, ce serait économiquement dévastateur pour la région, selon un vétéran de l'industrie.

Lorsque vous avez beaucoup de stocks qui valent des millions de dollars, c'est critique et c'est une préoccupation importante pour nos membres qui ont ces installations , explique Osborne Burke, le président de l'Alliance des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse.

Vous sortez l'une de ces opérations d'une petite communauté et c'est le cœur de la communauté.

« C'est extrêmement grave et les ramifications pourraient être très, très, très importantes, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain et peut-être les années à venir. »