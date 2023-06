La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent restent épargnés par les feux de forêt

La SOPFEU prévient toutefois qu’il est impératif de demeurer vigilants, car le risque d’inflammabilité est jugé extrême partout au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, malgré de récents orages.

La région est très chanceuse, il n’y a aucun incendie actif ni au Bas-Saint-Laurent ni en Gaspésie , commente Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, déjà en vigueur dans de nombreuses régions, s’applique depuis jeudi au territoire des îles de la Madeleine. Un incendie qui se déclarerait sur l’archipel pourrait avoir des conséquences importantes, souligne la porte-parole de la SOPFEU.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent demeurent pour l’instant épargnés.

Par contre, sur la Côte-Nord, les feux gagnent du terrain et ont entraîné jusqu’à maintenant l’évacuation de milliers de personnes. Un des deux brasiers au nord de Sept-Îles, le plus important, a déjà brûlé 380 km2.

Au total, 114 incendies sont actifs en province. La SOPFEU a dépassé ses limites opérationnelles. Tous les effectifs régionaux sont à pied d’œuvre ailleurs en province aux environs de Sept-Îles, mais aussi à Chapais où un important feu fait toujours rage à quelques kilomètres au sud-ouest de la ville.

En plus de prioriser les communautés et les vies humaines, la SOPFEU priorise également la protection des infrastructures d’Hydro-Québec afin d’éviter les pannes de courant. Selon la SOPFEU, la situation actuelle est très inhabituelle et exceptionnelle, notamment en raison du nombre de feux en cours.

Le taux de propagation est extrême, une petite étincelle peut brûler plusieurs hectares très rapidement.

Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU.

En raison de la situation jugée critique, l’organisation rappelle aux citoyens l’importance de n’allumer aucun feu extérieur et de ne pas se rendre en forêt.

Avec les informations de Roxanne Langlois