Le motocycliste a failli faire partie des statistiques des accidentés de la route à la suite d’une collision avec un orignal. Ç’a été une question d’une fraction de seconde de plus ou de moins.

Une vidéo prise sur le vif par Roxanne Cormier-Haché est là pour le prouver.

Le motocycliste a évité de justesse un jeune orignal sur la route 17 près de Menneval, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Facebook/Roxanne Cormier-Haché

Pas loin d’être la peur de ma vie , a-t-il témoigné, quelques jours après l’incident qui aurait pu avoir des conséquences très graves.

Yvon Léger a vu la vidéo. Il l’a revue des dizaines de fois. Il en a scruté chaque image, pour comprendre comment il a pu éviter la bête. Il s’est fait plein de scénarios.

« J'ai analysé la vidéo, je ne sais plus combien de fois. J’ai été chanceux, c’est incroyable. » — Une citation de Yvon Léger

Une réaction d’instinct

Selon ses propos, il a vu la bête au dernier instant. Comme il n’avait pas le temps de freiner, il a tout juste eu le temps d'accélérer pour l’éviter. La bête a glissé sur l’asphalte au même moment. Un instant plus tard, une voiture grise roulant en sens inverse a évité l’orignal et le motocycliste.

Par miracle, tout le monde s’en est tiré indemne. Le jeune orignal a fini par traverser la route et se diriger vers la forêt, comme si de rien n’était.

Mais la vidéo a fait un tabac sur les réseaux sociaux.

D’instinct, j’ai eu la bonne réaction. En accélérant, j’ai tourné un peu à gauche et j’ai penché la tête. Je n’ai pas eu le temps de penser , avoue-t-il.

Un secteur dangereux

Cet incident montre à quel point le secteur de Menneval peut être dangereux pour les collisions avec les orignaux, croit Yvon Léger. Il dit avoir vu une dizaine de bêtes le long de la route en un an et demi. Comme c’est un secteur résidentiel, c’est impossible d’y placer des clôtures de protection, comme on en voit sur la route 11, sur certaines sections entre Campbellton et Bathurst.

La route 17 entre Campbellton et Saint-Quentin est réputée pour les risques de collision avec des orignaux. Photo : (CBC)

Le seul conseil qu’il peut donner est de redoubler de vigilance et de rester concentré sur la route, spécialement quand on roule en moto.

Il faut vraiment faire attention. Il faut regarder partout. Moi, je n’ai pas vu l’orignal tant qu’il n’a pas été proche de moi. Il faut ralentir aussi. La vitesse, c’est dangereux. Ça m'a ouvert les yeux, car ça m’arrive de rouler un peu vite. C’est une bonne affaire que la vidéo ait été autant partagée sur Facebook , est-il d’avis.

Comme le dit la publicité, il aurait pu aller s’acheter un billet de loterie après une pareille chance.