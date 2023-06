Des bernaches provoquent un accident sur une voie rapide à Windsor

Des conducteurs qui tentaient d'éviter une famille de bernaches qui traversaient l'autoroute E.C. Row à Windsor ont provoqué une collision impliquant une camionnette et un camion de transport vendredi matin.

Il semble qu'un véhicule se soit arrêté à cause d'un bébé qui traversait l'autoroute E.C. Row. Un autre véhicule s'est arrêté et le camion de transport a heurté une partie de la camionnette, qui a roulé dans le fossé et s'est renversée sur le côté , explique le policier.

Le conducteur du camion de transport a été transporté à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, selon le sergent-chef Wilson.

Dale Cormier roulait en direction de Tecumseh lorsqu'il a aperçu la famille de bernaches commencer à traverser la route.

Une fois qu'il a dépassé les volatiles, il a remarqué que d'autres véhicules tentaient de les éviter.

Heureusement pour moi, j'ai eu assez de temps... J'ai juste vu les voitures faire une embardée derrière moi , raconte-t-il en ajoutant que les voitures roulaient à grande vitesse.

Selon M. Cormier, les bernaches n'ont pas été blessées.

Il a par la suite appelé la police. Au début, ils ne m'ont pas cru , explique-t-il.

La police s'attend à ce que les voies en direction de l'est soient réduites au niveau de l'avenue Howard pendant la majeure partie de la journée, le temps d'enlever le camion de transport.

