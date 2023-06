Pierre Poilievre compare Kelowna au tiers-monde, une image injuste selon des résidents

Mardi, celui-ci a partagé une vidéo sur le réseau social montrant des tentes installées sur le bord d’une route. La vidéo avait précédemment été publiée par un internaute sur l’application TikTok. Ces images ne proviennent pas d'un lointain pays du tiers-monde , a-t-il écrit dans son gazouillis. Il établit ensuite un lien entre la situation et la présence du Parti libéral au pouvoir.

Le chef du Parti conservateur du Canada a partagé une vidéo sur Twitter montrant des tentes installées sur le bord d’une route. Dans son gazouillis, il écrit que ces images ne proviennent pas d'un lointain pays du tiers-monde, mais de Kelowna après huit ans de Trudeau et de NPD. Photo : Twitter

Résidente d'un campement de Kelowna, Debbie Houghtaling trouve absurde qu'un politicien choisisse d'utiliser une vidéo dépourvue de tout contexte.

« Pourquoi n'est-il même pas venu parler à quelqu'un d’ici? Pourquoi n'a-t-il pas filmé lui-même? Pour nous utiliser sur sa plateforme afin de donner l'impression qu'il est un meilleur leader? » — Une citation de Debbie Houghtaling, résidente d'un village de tentes de Kelowna

Elle et son mari, Garth Gorrel, vivent depuis deux ans dans le campement de l'Okanagan Rail Trail, au nord du centre-ville de Kelowna. Ils ont tous deux perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID-19 et n’ont pas eu les moyens, depuis, de louer un appartement.

Le couple raconte qu’il arrive que des curieux traversent le campement en voiture, filment ce qui s’y passe et fassent des remarques désobligeantes aux campeurs. On a l’impression d’être exposés , déplore Debbie Houghtaling.

Selon elle, c’est une de ces vidéos qu’a partagée Pierre Poilievre sur Twitter, et sa publication a récolté plus de 11 000 mentions j’aime .

Des problèmes sociaux dans tout le pays, selon un fonctionnaire local

En mai 2021, la Ville de Kelowna a mis en place un site d'hébergement en plein air sur le Rail Trail, un sentier touristique, où des résidents pouvaient dormir dans des tentes entre 18 h et 9 h du matin tous les jours. L'objectif principal du site de camping désigné était de décourager les gens de camper dans les parcs de la ville et d'autres espaces publics. La Ville a, depuis, élargi la permission et estime qu'une centaine de personnes y campent chaque jour.

Selon Darren Caul, directeur de la sécurité communautaire de Kelowna, au moins 200 personnes vivent à l’extérieur, dans la ville, soit quatre fois plus qu'au cours des deux dernières années.

Il dit vouloir s'abstenir de faire de la politique, mais il estime qu'il est injuste de pointer Kelowna du doigt sur les médias sociaux pour sa population de personnes sans-abri.

« Les communautés de toute la province, en fait, de tout le pays, doivent faire face aux conséquences malheureuses de notre économie et de nos conditions sociales. » — Une citation de Darren Caul , directeur de la sécurité communautaire de Kelowna

La Ville de Kelowna estime qu'une centaine de personnes campent chaque jour dans le campement de l'Okanagan Rail Trail. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

Il souligne par ailleurs que la municipalité a mis en œuvre une stratégie quinquennale appelée Journey Home, en 2017, pour lutter contre l'itinérance et les problèmes de toxicomanie. La stratégie fait actuellement l'objet d'un examen, et le conseil municipal de Kelowna décidera de prolonger ou non le programme au-delà de 2023 en fonction des résultats obtenus.

Selon Darren Caul, le gazouillis de Pierre Poilievre ne tient pas compte des installations de classe mondiale de Kelowna, telles que le lac Okanagan, les plages et les vignobles.

C'est décevant parce que cela ne montre qu'une partie de notre communauté , a-t-il affirmé.

D'après les informations de Brady Strachan