Une saison propice aux feux de forêt

Toutes les conditions sont réunies pour un printemps plus propice aux feux de forêt. C’est le constat que fait le professeur agrégé en écologie et en aménagement forestier à l’Université du Québec à Chicoutimi, Yan Boucher. Plus de 300 brasiers se sont déclarés cette année, alors que la moyenne des 10 dernières années, à pareille date, est de 194.

Au Québec, ça faisait quand même plusieurs années qu'on avait des conditions qui avaient asséché vraiment beaucoup le combustible, puis qui était propices au feu, mais on n’avait pas l'ensemble des conditions réunies comme ce qu'on a présentement, donc là cette année, on a beaucoup de feu , a affirmé le directeur de l'Observatoire de recherche sur la forêt boréale à l’émission C’est jamais pareil.

M. Boucher indique que les trois conditions nécessaires pour le déclenchement d’un feu de forêt sont le combustible, l’oxygène et la source d’allumage. La source d’allumage, on l’a eu hier après-midi, avec la foudre qui est venue allumer des dizaines de feux à l’échelle du Québec , a-t-il ajouté.

Un événement cyclique

Pour le professeur, les années marquées par une hausse des feux de forêt sont cycliques. Souvent, au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, on avait plus de feu qu’il y en a maintenant parce qu'il y avait des conditions, justement climatiques, qui étaient propices aux incendies de forêt, Puis si on regarde au Québec, depuis 10 ans, il n'y avait presque pas eu de feu. Il y a eu l'exemple du feu de Chute-des-Passes en 2020 qui était assez grand, mais quand on regarde la moyenne dans les 10 dernières années, on n’a pratiquement pas eu de superficie brûlée au Québec malgré l’impact des changements climatiques.