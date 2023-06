Une reprise d’Et Cetera et les Foo Fighters parmi les sorties musicales de la semaine

Une version acoustique d'Et Cetera de Gabrielle Destroismaisons, une alliance inédite entre The Weeknd, Madonna et Playboi Carti, et un nouvel album des Foofighters : voici quelques-unes des sorties musicales qui ont retenu l'attention cette semaine.

Et Cetera, Gabrielle Destroismaisons

Attention le feu, c’est chaud, c’est dangereux, ce soir je veux faire avec toi… Gabrielle Destroismaisons s’offre un cadeau pour ses 40 ans : une version épurée de son titre à succès, Et Cetera (2000), dont le refrain a marqué toute une génération de Québécois et de Québécoises.

Accompagnée d’une guitare, la chanteuse reprend avec mordant la chanson qu’elle a interprétée pour la première fois à l’âge de 17 ans, et qui a immédiatement propulsé sa jeune carrière.

Popular, The Weeknd, Madonna et Playboi Carti

La série The Idol, dans laquelle Lily-Rose Depp joue le rôle d’une jeune chanteuse en pleine ascension, mais qui est sous l’emprise de son gérant sectaire (Abel Tesfaye, alias The Weeknd), continue de faire la manchette à quelques jours de sa sortie (4 juin).

Après de premières images sulfureuses et une production réputée chaotique, la série de HBO fait maintenant parler d’elle pour la chanson Popular, un hymne sur lequel est conviée Madonna, l’une des reines de la pop de sa génération, aux côtés de The Weeknd et de Playboi Carti.

But Here We Are, Foo Fighters

Après une année marquée par la mort tragique de leur batteur Taylor Hawkins, les Foo Fighters sont de retour avec But Here We Are, un nouvel album hanté par le spectre de leur ami. Les dix pistes regroupent plusieurs des influences musicales du groupe, des accords rêveurs de Show Me How (avec Violet, la fille de Dave Grohl) au rock frontal de The Teacher.

Aux percussions, on entend Dave Grohl, qui a pris la place de Taylor Hawkins en attendant l’arrivée de Josh Freese, le nouveau batteur de la formation.

Folkocracy, Rufus Wainwright

Le canado-américain Rufus Wainright s’est entouré de grandes voix pour son nouvel album Folkocracy, qui reprend des classiques de la chanson folk. Sur Heading for Home , il s’associe avec John Legend; sur Down in the Willow Garden , avec Brandi Carlile, et sur High on a Rocky Ledge , avec David Byrne des Talking Heads.

Mais des membres de sa famille, comme ses sœurs Martha Wainwright et Lucy Wainwright Roche, le rejoignent aussi sur la douce Wild Mountain Thyme , clin d'œil à ses étés d'enfance passés dans les festivals de musique avec ses proches.

Le rappeur LOVA, révélation Radio-Canada 2022-2023, lance Tout vient d’en haut, une collection de neuf titres sur lesquels il déballe son rap mélodique et ensoleillé. Flirtant avec la pop et le hip-hop, Lova est en ascension dans le monde de la musique depuis Cool LOL, son premier microalbum, en 2020.

Sur Money Up , la pièce maîtresse de sa nouvelle parution, le jeune musicien mêle sa voix à celle d'Imposs, vétéran du rap québécois.