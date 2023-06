Le 29 août 1972 à l’émission Format 60, le nouveau président de la Commission des services juridiques, Robert Sauvé, s’entretient avec le journaliste Jean Ducharme. Il est question du déploiement et de la mise en place du nouveau programme québécois d’aide juridique.

Entrevue avec Robert Sauvé, président de la Commission des services juridiques. Les nouvelles dispositions de la loi des services juridiques offerts aux plus défavorisés. Animation : Andréanne Lafond, Journaliste : Claude Sauvé.

La Commission des services juridiques est créée à la suite de l’adoption du projet de loi sur l’aide juridique adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 1972. Elle est composée d’avocats, de notaires, de travailleurs sociaux et de responsables de cliniques juridiques communautaires.

Avant le développement du réseau d’aide juridique, les gens les plus démunis n’ont qu’un accès limité aux tribunaux et l’assistance judiciaire est essentiellement fondée sur la charité.

En 1972, l’accessibilité à la justice devient un droit. La commission qui chapeaute l’aide juridique est autonome et financée par l’État. La commission détermine les seuils d’admissibilité pour une personne défavorisée.

« Nous allons nous occuper du citoyen et lui donner le plus grand nombre possible de services juridiques par des avocats permanents ou par ceux qu’ils choisiront. »