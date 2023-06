Le défi de recrutement de pompiers rendrait le Nord vulnérable aux feux de forêt

La présidente du syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), J.P. Hornick déclare que la province manque 50 équipes de pompiers cette saison.

Les collectivités et les résidents du Nord de l'Ontario sont confrontés à un danger réel , affirme Mme Hornick.

Selon le leader syndical, le gros problème est la façon dont la province a abordé le recrutement et le maintien en poste de ses rangers.

Chaque saison [la province] fait face au même problème. Il y a une course à faire avec trop peu de travailleurs , souligne-t-elle.

« Les jeunes travailleurs commencent, mais il y a trop peu d'emplois permanents, et ils partent. » — Une citation de J.P. Hornick, présidente du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.

M. Hornick explique que la province offre aux pompiers des contrats de trois à six mois plutôt que des postes permanents.

Un bombardier d'eau survole Parry Sound 33, l'un des incendies les plus violents auxquels ont été confrontés les Rangers de l'Ontario au cours des dernières années. Photo : Submitted by JJ Whitmell

Ça n'a pas toujours été comme ça , a-t-elle fait savoir. Elle a rappelé qu’autrefois, pendant la saison sans feu, ce que les rangers faisaient, c'était juste de nettoyer.

Ils effectueraient des travaux d'entretien dans d'autres secteurs du ministère ou pour aider à prévenir les incendies de forêt la saison suivante ou encore faire des choses comme le déneigement , indique J.P. Hornick.

Compte tenu de la crise du coût de la vie actuelle et des besoins en matière de logement, les gens ne postulent tout simplement pas ou trouvent des emplois dans d'autres secteurs où ils peuvent trouver un emploi permanent , ajoute-t-elle.

Un salaire minime

À ce défi de recrutement s'ajoute l'attrait du travail à temps plein avec les municipalités, en matière de lutte contre les incendies et leurs salaires plus lucratifs - qui attire beaucoup de corps dans le bassin potentiel de pompiers, avance M. Hornick.

« L’écart salarial doit être comblé, cela va de soi, un point c'est tout. Ils ont besoin d’une augmentation de salaire, mais il faut que ce problème de contrat soit aussi résolu. » — Une citation de J.P. Hornick, présidente du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.

Il n'y a pas de monde dans lequel nous pensons que les pompiers devraient être sous contrat à court terme , a-t-elle renforcé.

La province est prête à intervenir

À ces inquiétudes, Shayne McCool, conseiller en matière d’incendie au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, répond que la province est prête à faire face à tout incendie cette année.

Chaque année est un peu différente, surtout en ce qui concerne les incendies, la dotation en personnel et le recrutement , a dit M. McCool,

Nous avons 90 employés et nous avons des partenariats en place, et nous continuons de les développer , ajoute-t-il.

Le conseiller en matière d’incendie a rappelé que le ministère s'est adapté aux problèmes de dotation en personnel en mobilisant des équipes légèrement plus importantes qui fourniront suffisamment d'expérience pour former les futurs dirigeants.

Shayne McCool est conseiller en incendie au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il déclare que la province est prête à faire face à tout incendie cette année. Photo : Shayne McCool/Ontario Fire Management

Il a informé que la province a également conclu plusieurs accords avec des provinces et des États voisins pour lutter contre les incendies de plus grande ampleur et, si nécessaire, peut faire appel à des renforts de pays comme le Mexique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Aussi, les partenariats avec les municipalités à risque et les communautés autochtones font partie de la combinaison, des liens importants si les incendies s'intensifient et menacent ces populations.

« Les résidents n'ont pas besoin de sonner l'alarme. » — Une citation de Shayne McCool, conseiller en matière d’incendie au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Nous utilisons ces partenariats lorsque nous en avons besoin. Mais à l'heure actuelle, l'Ontario est prêt à intervenir en cas d'incendie , assure-t-il.

Avec les informations de CBC