Le 1er procès constitutionnel sur le climat des États-Unis s’ouvre dans le Montana

Plus de trois ans après le dépôt de leur poursuite, les jeunes au cœur de cette affaire, qui ont aujourd'hui de 5 à 22 ans, tenteront de démontrer que le soutien indéfectible de l'État à l'industrie des énergies fossiles compromet leur qualité de vie.

La Constitution du Montana, avancent-ils, leur confère pourtant le droit inaliénable de jouir d'un environnement propre et sain que l'État a l'obligation de maintenir [...] pour les générations actuelles et futures .

La tenue de ce procès est l'aboutissement d'un processus que le gouvernement a cherché à faire dérailler, selon l'équipe du cabinet Our Children's Trust, qui représente les 16 plaignants. Mais les tentatives pour en repousser l'échéance n'ont pas impressionné la juge Kathy Seeley, qui préside le procès, et ses pairs. Certains arguments avancés par l'État, ont-ils noté dans une décision de cour, étaient au mieux malhonnêtes .

Our Children's Trust a intenté des actions en justice dans chacun des 50 États américains depuis 2011. La firme a essuyé une série de refus ailleurs au pays avant d'avoir le feu vert dans le Montana, le 4 août 2021. Et au début du mois de juin, la poursuite phare Juliana v. United States, engagée par 21 jeunes contre le gouvernement américain il y a près de 8 ans, a obtenu à son tour l'autorisation nécessaire pour aller de l'avant.

Held v. State of Montana (du nom de Rikki Held, l'une des plaignantes) est en outre la première cause intentée par des jeunes au nom du climat à faire son chemin jusqu'aux tribunaux américains.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dans leur poursuite, les 16 jeunes plaignants racontent comment les événements météorologiques extrêmes, qui s'accélèrent en raison des changements climatiques, affectent leur qualité de vie. Photo : Gracieuseté : Our Children's Trust

Dans les documents déposés en mars 2020, les 16 plaignants ont détaillé l'impact des changements climatiques sur leur quotidien.

Pour les frères Jeffrey et Nathaniel (9 ans et 5 ans), l'enjeu de la qualité de l'air n'a rien d'anodin. Aux prises avec des problèmes respiratoires, les jeunes plaignants sont particulièrement vulnérables à la fumée des feux de forêt, de plus en plus fréquents, qui les confinent entre les murs de leur maison.

Le jeune Mica (14 ans) a pour sa part gravé dans sa mémoire la saison des feux de 2017, où il a été contraint de rester à l'intérieur pendant six semaines, d'août à septembre. Bouleversé par les allées et venues incessantes des hélicoptères, des hydravions et des pompiers, il s'attendait à voir sa maison ravagée par les flammes.

De son côté, Sariel (20 ans), membre de la Confédération des tribus de Salish et de Kootenai, redoute que la crise climatique sonne le glas d'une culture faite de rites et de traditions qu'elle et ses proches tentent de maintenir en vie.

Eva (17 ans) a quant à elle pris toute la mesure des conséquences des événements météorologiques extrêmes lorsque sa famille a été forcée de vendre la maison et de déménager chez les grands-parents, après d'importantes inondations.

D'autres jeunes, initiés très tôt à la chasse ou à la pêche, craignent que ces pratiques se perdent, menacées tantôt par des hivers tardifs, tantôt par des crues printanières incontrôlables.

Le fardeau de résoudre la crise climatique

Si leurs expériences diffèrent, toutes ont généré un sentiment commun : une inquiétude sourde qui s'est mue, au fil du temps, en anxiété , en stress , en désespoir .

Quand je pense aux événements liés aux changements climatiques qui m'affectent, moi, mais aussi les gens que j'aime, c'est éprouvant émotionnellement , confie Claire Vlases, l'une des plaignantes.

« Pour les jeunes, c'est un stress et un fardeau de savoir que c'est nous qui sommes censés résoudre le problème. » — Une citation de Claire Vlases, plaignante dans la poursuite Held v State of Montana

C'est un poids psychologique important, pour moi et mes pairs, de penser aux impacts des changements climatiques sur nos moyens de subsistance, sur notre avenir, alors que ceux qui sont au pouvoir ne font pas suffisamment d'efforts pour y remédier , poursuit la jeune femme de 20 ans.

Lorsque Claire Vlases a intenté une action en justice avec 15 autres jeunes en 2020, elle n'était pas en âge de voter. Elle a donc choisi de se tourner vers les tribunaux pour faire entendre sa voix. Photo : Gracieuseté : Claire Vlases

Professeure de ski au Big Sky Resort, à 80 km de la ville de Bozeman où elle réside, Claire peut témoigner des hivers plus courts, de la neige qui n'est pas au rendez-vous. Son militantisme s'est forgé dès l'école secondaire, où elle avait réussi à amasser 120 000 $ US pour financer l'installation de panneaux solaires dans son école et d'autres établissements scolaires de la région.

Claire, qui poursuit des études en informatique, n'avait que 17 ans lors du dépôt de la poursuite. Faute de pouvoir voter, explique-t-elle, elle s'est donc tournée vers les tribunaux pour faire entendre sa voix.

Appelée à s'exprimer lors des audiences, elle espère convaincre le tribunal de l'importance pour l'État d'être fidèle à l'esprit de la Constitution. Elle contient des dispositions pour protéger [notre environnement], et j'en suis reconnaissante. Mais c'est fâchant de constater que l'État n'en fait pas autant qu'il le devrait , déplore-t-elle.

L'industrie et l'État main dans la main

Bien que le Montana soit connu pour ses grands parcs nationaux, comme le Glacier National Park, ses paysages faits de montagnes enneigées et de canyons, il n'y a pas que les adeptes de plein air qui y trouvent leur compte. Depuis longtemps, l'industrie minière y a fait son nid.

L'État est le 4e grand producteur de charbon au pays. Six minières sont en activité sur son territoire. Il possède en outre les plus importantes réserves récupérables de ce combustible, soit 30 % des ressources de tous les États-Unis.

En 2022, les centrales au charbon assuraient la plus grande part de la production d'électricité du Montana (42 %), suivies de l'hydroélectricité (38 %), de l'énergie éolienne (15 %), du gaz naturel et du coke de pétrole (environ 5 %).

S'il ne se classe pas parmi les plus grands producteurs de pétrole du pays, l'État a néanmoins connu pour la première fois en trois ans une augmentation de sa production annuelle, qui est passée l'an dernier à 56 000 barils par jour.

Le Montana est au nombre des États américains qui produisent les plus grandes quantités de charbon. Il détient près de 30 % des réserves de charbon récupérables du pays. Photo : Associated Press / Matthew Brown

Nous avons surtout constaté que le Montana n'a jamais refusé de permis pour une mine de charbon ni un puits de pétrole sur des terres publiques , souligne Andrea Rodgers, avocate d'Our Children's Trust.

C'est un schéma, une pratique qui donne donc la priorité aux combustibles fossiles. Et c'est pourquoi nous n'avons pas assisté à la croissance des énergies renouvelables que nous aurions dû voir si les règles du jeu étaient équitables , avance-t-elle.

« Les dirigeants de l'État n'ont fait qu'approuver permis après permis, alors qu'ils étaient tout à fait conscients du danger qui résultait de leur comportement. » — Une citation de Andrea Rodgers, avocate du cabinet Our Children's Trust

À cet argument, le procureur adjoint de l'État, Michael Russel, rétorque que les projets qui répondent aux exigences gouvernementales n'ont pas lieu d'être refusés.

Dans la poursuite, les plaignants s'en prennent nommément à l'ancien gouverneur démocrate Steve Bullock, qui représentait l'État au moment du dépôt des documents. Depuis, le républicain Greg Gianforte lui a succédé.

En mai dernier, son gouvernement a adopté une loi décriée par les militants pro-climat qui vient limiter la portée des examens d'impact environnemental. En vertu de celle-ci, les agences de réglementation de l'État – comme le Montana Department of Environmental Quality – ne sont pas tenues de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et les effets sur le climat lors d'analyses de grands projets, comme des mines de charbon ou des centrales électriques.

Un revers à l'approche du procès

À deux semaines du début du procès, la juge Seeley a toutefois rejeté une partie de l'accusation portant sur la politique énergétique du Montana – un élément pourtant au cœur des revendications des 16 jeunes plaignants.

Pourquoi? Parce que la politique en question a récemment été abrogée dans son intégralité par le gouvernement. Ce faisant, la juge ne peut pas annuler une politique qui n'existe déjà plus.

La seule et unique raison derrière [cette décision de l'État], c'est qu'ils cherchaient à échapper au procès , estime Andrea Rodgers. Mais rien ne va changer sur le terrain. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient engagés à cesser d'avoir recours aux combustibles fossiles.

Les plaignants Mica, Badge, Lander et Taleah assistent à une audience avant le début du procès, le 13 mai 2023. Photo : Independent Record via AP / Thom Bridge

Bien que l'avocate juge ce revers décevant , elle souligne que la cour pourra tout de même déterminer si la promotion des énergies fossiles par le gouvernement est inconstitutionnelle . C'est ce qu'espère Our Children's Trust, qui présentera son plaidoyer devant un tribunal de première instance, du 12 au 23 juin.

Si la juge tranche en faveur des jeunes plaignants, le précédent qu'elle créerait pourrait bien avoir des répercussions dans d'autres États, où des poursuites menées par des jeunes attendent leur dénouement.

Au Canada, des démarches entreprises par des jeunes contre leur gouvernement n'ont pas connu le succès escompté. La cause La Rose contre Sa Majesté le Roi, portée par 15 jeunes depuis octobre 2019, pourrait néanmoins être entendue par un tribunal. La Cour d'appel fédérale en est à déterminer si l'affaire sera jugée.

Les jeunes réfléchissent beaucoup à la lutte contre les changements climatiques, et on a parfois l'impression que c'est un projet insurmontable , confie Claire Vlases. Comme on ne détient pas le pouvoir de mettre en œuvre les changements que nous voulons, [nos efforts] s'apparentent parfois à un cri dans le vide.