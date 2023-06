5 films (et plus) à voir au Festival du film de l’Outaouais

Une comédie

L’actrice Nadia Tereszkiewicz dans le film «Babysitter» de la réalisatrice Monia Chokri. Photo : MAISON 4:3

Plusieurs comédies prennent l’affiche durant le FFO . Parmi elles, la comédie québécoise Babysitter de Monia Chokri aborde avec humour des thèmes féministes. Le texte et les dialogues du film, adapté de la pièce de théâtre éponyme, reviennent à l’autrice et scénariste gatinoise Catherine Léger. Présenté en première mondiale au Festival du film Sundance, le film remporte deux prix en mai 2022 au Festival de la comédie de Monte-Carlo : Meilleur film et Meilleur comédien pour Steve Laplante.

À l’Université du Québec en Outaouais, mercredi 7 juin à 19h

Autres comédies à voir au FFO : Alibi.com 2 (France) ; Bungalow (Québec) ; 23 décembre (Québec) ; Les femmes du square (France) ; 10 jours encore sans maman (France).

Un film à voir en famille

Présenté cette année en clôture du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), Le tigre et l’enfant de Brando Quilici sera présenté dans les salles québécoises le 23 juin prochain. C’est donc avec un peu d’avance que le public du FFO pourra découvrir cette aventure qui se déroule au cœur de l’Himalaya, une histoire d’amitié entre un enfant et un bébé tigre fuyant des braconniers.

Au Cinéma 9, dimanche 4 juin à 13h

Autres films à voir en famille au FFO : Coco ferme (Québec) ; Dounia et la princesse d’Alep (France/Québec) ; La petite bande (France).

Un film engagé

Dans «Annie Colère», Laure Calamy incarne une ouvrière militant pour la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Photo : AXIAFILMS

De L’événement à la série Désobéir : le choix de Chantal Daigle, en passant par Nous sommes Jane, plusieurs œuvres se penchent ces dernières années sur la lutte des femmes pour obtenir et concerver le droit à l’avortement. Le film Annie Colère nous replonge dans la France des années 1970, alors que le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) s’active pour faire évoluer la loi.

Au Cinéma 9, mardi 6 juin à 17h

Un documentaire

«Mitshishuss (Petit aigle)» de Christopher Grégoire-Gabriel Photo : Wapikoni mobile

Aux côtés de la fiction, le cinéma du réel a aussi sa place dans la programmation du FFO . Les spectateurs pourront ainsi découvrir Nos couleurs autochtones, série de courts-métrages documentaires réalisés par des artistes-cinéastes membres des Premières Nations, Inuit et Métis. Un programme idéal pour découvrir la diversité d’une culture riche, confronter nos idées reçues et célébrer le Mois national de l'histoire autochtone.

Au Cinéma 9, mardi 6 juin à 15h

Autres documentaires à voir au FFO : L'Osstidquoi? L'Osstidcho! (Québec) ; C’est moi… Marlène Jobert (France) ; Ennio (Italie).

Un film sur l’adolescence

Dans «Cœur de slush», Liliane Skelly incarne Billie, sauveteuse au parc aquatique, l’été de ses 16 ans. Photo : Les films Opale/Eric Myre

Période riche en chamboulements hormonaux et émotifs, l’adolescence ne pouvait qu’inspirer romanciers et cinéastes. Adapté du roman à succès éponyme de Sarah-Maude Beauchesne, Cœur de slush arrivera le 16 juin au cinéma mais sera présenté en primeur au FFO , en clôture du festival. On y suit l’été de Billie, adolescente de 16 ans, entre ses amitiés, sa grande sœur parfaite et de premiers émois amoureux.

Au Cinéma 9, vendredi 9 juin à 19h