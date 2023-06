La région toujours sur un pied d’alerte en raison des feux de forêt

Les équipes de pompiers vont d’abord se concentrer sur un incendie situé près de La Doré, dans la MRC Domaine-du-Roy. Il s’agit du feu numéro 275, qui occupe plus de 210 hectares de forêt, dans le secteur du lac Roland. On est dans des secteurs de villégiature, a indiqué la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras. Des infrastructures stratégiques à protéger, c’est-à-dire, des lignes de transmission d’Hydro-Québec.

La SOPFEU va également s’attarder au brasier situé au nord de Notre-Dame-de-Lorette, dans la zec Rivière-aux-Rats. Sa superficie est de 1870 hectares de forêt, mais il ne menace pas pour l’instant le village. Il s’agit du feu numéro 299. Même si elle n’est pas inquiète, la mairesse de Notre-Dame-de-Lorette, Rita De Launière, demeure sur un pied d’alerte au cas où la municipalité devrait suivre un avis d’évacuation. Tout le monde de la MRC, je pense, est conscient de notre situation et on va avoir un appui de tous ceux à qui on va demander de l’aide.

À Rivière-Éternité, l’avis d’évacuation est toujours en vigueur. L’incendie, qui s’est déclaré mercredi dans le secteur de la montagne à Adrien, demeure toutefois contenu. L’école Marie Médiatrice et le parc national du Fjord du Saguenay restent fermés pour la journée.

Plus de 700 personnes travaillent sur le terrain pour éteindre la centaine de feux en activité au Québec. La SOPFEU est à la recherche de renfort dans les autres provinces. On avait une cohorte de 21 pompiers forestiers qu’on avait envoyés en Alberta et qui devaient revenir dans huit ou dix jours, a ajouté Josée Poitras. Et bien, ils reviennent aujourd’hui pour venir prêter main-forte au Québec plutôt qu’en Alberta.

Recommandation d’éviter la forêt

Québec a recommandé à la population d’éviter les déplacements en forêt dans les prochains jours, puisque l’indice d’inflammabilité demeure extrême partout en province. Le directeur général du Regroupement des zecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandre Mathieu, abonde dans le même sens. Selon lui, si la situation dégénère en raison des feux de forêt, le gouvernement pourrait interdire l’accès aux zecs .

En cas, effectivement, de catastrophes naturelles ou de feux majeurs, pour l’instant, ce n’est pas le cas, mais ce n’est pas exclu dans un cas de feu qui deviendrait hors contrôle. Effectivement, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en partenariat avec la sécurité publique, peut, dans certains cas, fermer les territoires et procéder à des évacuations.

Selon des entrevues de Frédéric Tremblay