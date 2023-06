Une Trifluvienne honorée pour la Semaine québécoise des personnes handicapées

Je mets les vidanges dans un trou et le papier dans une autre place. Les plastiques, ça s’en va au bout de la ligne de tri et ça s’en va dans des convoyeurs. Quand c’est trié, il y a quelqu’un qui vient les chercher , explique l’employée.

À l’usine de Saint-Étienne-des-Grès, sa présence est remarquée. Elle devait retourner à l’usine de Trois-Rivières, mais ses collègues ont pratiquement fait une grève pour ne pas qu’elle quitte l’usine , raconte Joëlle Tremblay, directrice aux opérations chez Groupe RCM.

Je ne savais pas trop quoi faire, avoue Nathalie Caouette. Finalement, j’ai pris la décision de rester et là, les collègues étaient tous contents , révèle-t-elle en riant.

Une décision payante : quelques semaines plus tard, la Trifluvienne apprend qu’elle est promue au poste de superviseure des salles de pré-triage. Je suis restée tellement surprise, je ne m’attendais pas à ça! .

« Les boss, ils m’ont fait confiance avec les années. Je n’aurais jamais pensé que je serais devenue cheffe d’équipe. » — Une citation de Nathalie Caouette, superviseure des salles 1 et 2 chez Groupe RCM

Mais pour les employés qui l'entourent, cette promotion n’était pas une surprise. Nathalie Caouette se démarque par sa polyvalence, sa rigueur, sa bonne humeur et, surtout, ne manque pas une journée de travail.

C’est une bonne travailleuse. Elle fait bien sa job. Je lui lève mon chapeau comme on dit! , commente Francine Roberge, une de ses collègues. Nathalie est toujours là et en plus, quand elle est là, elle travaille fort aussi , ajoute Joëlle Tremblay.

Mais au-delà de la tâche, Nathalie Caouette note les impacts positifs de son environnement de travail et des gens qui le composent. Ça donne une confiance en soi. Le monde ici, je suis bien entouré, ils m'aident beaucoup.

Avec les informations de Kassandra Lebel