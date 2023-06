C’est la première fois qu’une équipe du Nouveau-Brunswick atteint cette grande étape de La Tablée des chefs, un organisme qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire chez les jeunes.

Yasmine Bellil, William Morin, la cheffe Maryam Dabbarh, Maggie Zheng et Juliette Venne discutent de leur plan de travail pour la prochaine recette. Photo : Radio-Canada

Pour l’occasion, la cheffe Maryam Dabbarh et ses assistants, Yasmine Bellil, William Morin, Juliette Venne et Maggie Zheng, des élèves de 9e et de 10e année, se mesureront à quatre autres brigades du Québec.

C’est la première fois qu’une équipe du Nouveau-Brunswick atteint la finale. On en est pas mal fier et nous avons tous vraiment hâte. Nous vivons une belle expérience d’équipe. Nous avons commencé comme des étrangers pour devenir une équipe vraiment proche où chacun a un rôle très important , se réjouit la jeune cheffe.

Trois ingrédients secrets

En seulement une heure, chaque équipe aura à préparer un plat mettant en vedette trois ingrédients secrets. Le but est d’impressionner un jury formé de grands chefs et de membres de l’industrie culinaire. Cette finale sera animée par nul autre que Ricardo Larrivée.

La présentation dans l'assiette est aussi importante que le plat. Yasmine Bellil place les ingrédients avec doigté. Photo : Radio-Canada

La Brigade culinaire de l’école Sainte-Anne a obtenu sa place en mai, lorsqu’elle a remporté la demi-finale des territoires hors Québec avec un plat de poulet avec sauce à l’orange, accompagné de riz et de haricots verts.

C’est intéressant et plaisant , assure Juliette Venne. Depuis qu’on travaille ensemble, on a vu le progrès de l’équipe. Là, c’est intense, mais ça en vaut vraiment la peine.

Des mois d’apprentissage et de découvertes

Depuis octobre, la Brigade culinaire de l’école Sainte-Anne peaufine leurs techniques sous la supervision du chef cuisinier Lionel Rouanes et de l’enseignante Diane Beattie.

Des tranches de pommes de terre sautées. Photo : Radio-Canada

C’est beaucoup de mois d’apprentissage et de découvertes. On s’entraide et c’est vraiment bien de travailler en équipe. On apprend chaque jour et à chaque pratique. C’est merveilleux , affirme Yasmine Bellil.

William Morin dit apprécier le travail d’équipe autour de la cuisine.

Je ne connaissais personne et je me suis fait de nouveaux amis. C’est vraiment amusant et on a fait beaucoup de progrès. Ça m’aide à cuisiner à la maison et ce sera peut-être une occasion pour un emploi plus tard , croit-il.

À la veille de leur départ pour Montréal, les membres de l’équipe sont nerveux, admet Juliette Venne. Mais la Brigade culinaire de l’école Sainte-Anne ne s’en va pas là pour faire de la figuration, précise-t-elle.

Nous sommes excités, nous sommes bouleversés et nous avons confiance en nos moyens. Personne n’a de doute qu’on va gagner. Nous sommes tellement contents de vivre cette belle expérience ensemble , assure-t-elle.

Une expérience mémorable

Pour leurs mentors, ce périple à Montréal sera mémorable. Ce sera l’aboutissement de tous ces samedis investis autour de la cuisine de l’école.

Le chef Lional Rouanes et l'enseignante Diane Beattie goûtent au plat de la Brigade culinaire de l'école Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada

C’est une histoire qu’ils vivront tous les cinq , mentionne Lionel Rouanes, chef formateur. Toute l’année, ils ont étudié pour ça. Ce sera tout un trip . On en est pas mal fier et on espère qu’ils iront loin.

C’est excitant. De faire la demi-finale était déjà très excitant. Mais là, la finale, c’est quelque chose. On a vu l’évolution du groupe dans l’organisation et le travail d’équipe. C’est un groupe qui fonctionne bien et qui exploite les forces de chacun , a noté l’enseignante Diane Beattie.

L’heure de la pratique est maintenant terminée. Place au plat principal pour la Brigade culinaire de l’école Sainte-Anne. Tout le monde est prêt et excité.

Seul dernier conseil de leur chef formateur? Attention au sel.

Avec les informations de Marie Andrée Leblond