Steven Laurette fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle

Steven Laurette, condamné à sept ans de prison pour avoir agressé sexuellement une adolescente de 14 ans, porte sa cause en appel.

Steven Laurette, âgé de 44 ans, a été reconnu coupable en avril d'avoir agressé sexuellement une adolescente de moins de 16 ans. Il a été condamné à sept ans de prison jeudi après-midi à Bathurst.

Ce résident de Tetagouche-Sud n’a pas tardé à contester cette peine. Jeudi, il a déposé un avis à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Il demande au plus haut tribunal de la province d’en appeler de son verdict de culpabilité et de sa peine d’emprisonnement de sept ans. Il affirme que le verdict était déraisonnable et qu’une erreur de droit a été commise.

Steven Laurette ajoute qu’il y a eu une apparence raisonnable de biais , sans préciser si ses allégations visent le juge Ivan Robichaud ou les membres du jury lors de son procès.

Il reste maintenant à voir si la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick acceptera d’entendre sa demande.