Jeudi, la Société de protection des forêts contre le feu a reçu 210 alertes en 24 heures et ça s’est soldé par 87 nouveaux incendies , souligne Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU .

À Chapais, dans le Nord-du-Québec, le feu est toujours hors de contrôle, mais n’a pas atteint la municipalité. Une équipe de gestion de feux majeurs est arrivée sur place pour ce feu parmi les plus critiques.

Ce terrain de baseball de Chapais est utilisé par la SOPFEU comme héliport. Photo : Radio-Canada

On verra beaucoup plus de pompiers forestiers travailler, des plans d’organisations se développer. Le feu a toujours le statut hors de contrôle. Il y a des analyses de comportement de feu, des analyses aussi de la météo de façon pointue dans le secteur de Chapais , a-t-elle assuré à l'émission Des matins en or.

À Sept-Îles, le feu qui s'est déclaré le 29 mai est sous haute surveillance. Il a rapidement pris de l'ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi.

Incendies causés par la foudre

En Abitibi-Ouest, trois feux causés par la foudre ont été signalés, dont l’un dans le secteur de Normétal près du lac Pajegasque.

Il n’y a pas de menace dans le secteur, mais évidemment, on demande à la population de faire attention et de ne pas circuler en forêt si on n’en a pas besoin, au cours de la fin de semaine et au cours des prochaines heures. Le danger d’incendie est toujours extrême et il y a toujours une interdiction de faire des feux à ciel ouvert , rappelle Josée Poitras.

Elle souligne que la SOPFEU priorisera des incendies qui se trouvent près des maisons.