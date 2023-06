Feux de forêt : Sept-Îles déclare l’état d’urgence

Selon le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, tous les habitants des secteurs visés devront avoir évacué leur résidence d'ici 16 h 30, vendredi.

À peu près 10 000 personnes sont évacuées de façon préventive du côté de Sept-Îles , estime le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

De ce nombre, 2000 à 3000 personnes auront besoin de ressources d'hébergement au cours des prochaines heures. Des centres d'accueil ont été ouverts notamment dans la ville voisine de Port-Cartier pour accueillir les évacués qui n'ont pas de place où loger.

Deux incendies majeurs menacent actuellement la région de Sept-Îles. Le plus important, le feu 172 , a progressé très rapidement au cours de la nuit, selon l’agente de la SOPFEU sur place, Isabelle Gariepy.

Le brasier qui a déjà consumé 380 kilomètres carrés de forêt le long de la rivière Nipissis – plus que la superficie de la Ville de Montréal – se trouve maintenant à une vingtaine de kilomètres de Sept-Îles.

L'autre brasier, le feu 215 , est quant à lui demeuré relativement stable au cours de la nuit, constate la SOPFEU qui évalue sa superficie à près de 10 kilomètres carrés.

Au moins 17 incendies sont en cours sur la Côte-Nord.

À Chapais, dans le Nord-du-Québec, où 1000 personnes ont été évacuées, les flammes n’ont pas encore atteint la municipalité. Une équipe de gestion des incendies majeurs de la SOPFEU est à pied d'œuvre pour protéger la ville de plus de 1600 habitants.

Selon le dernier décompte de la SOPFEU , au moins 114 incendies font rage dans les forêts du Québec.

Un nombre qui pourrait augmenter encore, prévient Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU en raison des lignes d’orages de jeudi qui ont allumé plusieurs nouveaux feux.

Tous les avions-citernes, tout l'équipement et plus de 400 pompiers forestiers combattent activement les incendies dans la province, où tout le personnel de réserve a aussi été rappelé, assure le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors d'une mêlée de presse donnée à l'Assemblée nationale vendredi matin.

Or, les capacités régulières de la SOPFEU ne lui permettent que de combattre environ 30 feux simultanément sur le territoire québécois.

Le mandat de la SOPFEU dans ce qu’on appelle la zone de protection intensive, au sud du 50e ou 51e parallèle, c’est d’éteindre tous les feux. En ce moment, dans la situation où on est, c’est impossible. Il y a trop de feux , explique M. Caron.

Les effectifs sont donc concentrés en priorité dans les secteurs où des infrastructures essentielles et des communautés sont menacées par l’avancée des brasiers.

« On travaille présentement sur vingt de ces feux [...] pour protéger la population et nos infrastructures d’Hydro-Québec. On a rapatrié tous nos effectifs de la SOPFEU. »