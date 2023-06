Manifestation contre la réforme de «Sa Majesté, le roi Bernard Drainville»

La réforme proposée pemettrait au ministre de l'Éducation de renvoyer à sa guise les dirigeants des centres de services scolaires. Une centralisation des pouvoirs digne d'un monarque, selon des manifestants, qui portaient pour la plupart un chapeau tricorne et distribuaient des parchemins, en guise de clin d'œil à la période monarchique.

Encore une fois, le roi Bernard s’assure d’être celui qui trône sur l’éducation sans demander l’avis de tous les acteurs de l’éducation , critique le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost.

Le syndicat dit avoir demandé à plusieurs reprises de rencontrer M. Drainville sans succès. Il rend invisible le personnel en soutien scolaire , déplore M. Pronovost.

Parmi leur revendications, ils demandent de laisser en place le système de nomination des directions générales et de respecter l'autonomie professionnelle du personnel de soutien scolaire en matière de formation continue. On a de l'autonomie professionnelle, on est capable de juger quel genre de formation on a besoin. , explique-t-il.

Le syndicat dénonce aussi l'attitude du ministre Drainville qui a affirmé jeudi vouloir résister à la résistance au changement.

Comment voulez-vous qu'on arrive à entendre les solutions qu'on propose , déplore M. Pronovost.

La Fédération autonome de l'enseignement manifestera aussi vendredi avant-midi, devant l'Assemblée nationale.