Propagation du feu 172 : certains quartiers de Sept-Îles sous haute surveillance

Les autorités constatent que le feu s'est encore propagé à une vitesse fulgurante et atteint vendredi matin une superficie de 380 kilomètres carré.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

« J'invite les gens du secteur des plages, de Moisie et de Mani-utenam à se préparer à toute éventualité. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Ce qui est inquiétant présentement, ce n'est pas le feu près du Lac de la Montragne, mais le feu de la rivière Nipissis, les mesures d'urgence sont établies, elles seront mises en place le cas échéant , ajoute Steeve Beaupré.

Un point de presse est prévu plus tard dans la matinée.

De son côté la SOPFEU poursuit ses activités sur le terrain.

L'incendie proche du lac de la La Montagne a peu bougé et a perdu de la vigueur au cours de la nuit.

Au total, 17 incendies sont en cours sur la Côte-Nord.

Qualité de l'air

La qualité de l’air est altérée par la présence de la fumée. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord recommande aux personnes vulnérables de fermer les fenêtres de leurs domiciles et de leurs lieux de travail, ainsi que de rester le plus possible à l'intérieur de leurs résidences.

Les autorités suggèrent de réduire ou d'arrêter ses activités en cas d'inconfort en respirant. La consommation d'eau peut aider à composer avec la fumée.

