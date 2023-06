La pluie donne espoir aux Néo-Écossais, mais la situation reste grave

Halifax : des évacués pourront visiter leur quartier

Jeudi, des résidents du quartier d’Indigo Shores ont pu regagner leur maison. Mais l’avis d’évacuation reste en vigueur pour la majorité de la zone touchée par les feux de forêt.

La zone verte indique l'endroit où les résidents ont pu retourner chez eux jeudi. Photo : Radio-Canada

La Municipalité régionale d’Halifax a annoncé, dans un courriel envoyé aux résidents évacués, qu’ils pourront participer à une visite en autobus de leurs quartiers.

Environ 200 maisons ont été endommagées ou détruites selon les autorités.

Le feu de Tantallon était toujours de 837 hectares jeudi, mais selon le ministère des Ressources naturelles, il était contenu à 50 %.

Par ailleurs, le maire Mike Savage a exprimé son exaspération envers les personnes qui auraient le culot d’allumer des feux dans leur cour malgré l’interdiction. Il a raconté qu’un résident avait brûlé des feuilles mortes avec une torche et du propane.

La Nouvelle-Écosse durcit le ton envers les personnes qui ne respectent pas l’interdiction de faire des feux, en vigueur dans toute la province. Les contrevenants sont passibles d’une contravention de 25 000 $.

Jusqu'à jeudi après-midi, la police avait donné une dizaine de contraventions, dont huit concernaient l'interdiction de faire des feux. D'autres personnes ont reçu une amende pour avoir fait des activités en forêt, qui sont interdites sur tout le territoire.

Deux individus ont reçu l'amende maximale de 25 000 $.

Shelburne : 6700 personnes déplacées

Dans le comté de Shelburne, où brûle le plus gros feu de l’histoire de la province, 3200 résidences ont été évacuées. C’est 6700 déplacés, ce qui représente la moitié des résidents du comté.

Vue aérienne du feu de forêt dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, le 31 mai 2023. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Jeudi, le feu mesurait toujours 20 000 hectares. Un autre feu de moindre envergure s’est aussi déclaré mercredi près de la route Lake et mesurait environ 120 hectares.

Santé Nouvelle-Écosse a procédé à l’évacuation de l'hôpital Roseway, situé à Shelburne.

Les gens de cette région disent se sentir désemparés.

C’est un feu immense. La situation ne s’améliore pas du tout, au contraire, le feu n’est pas maîtrisé. On a besoin de plus de ressources. Des bombardiers arrivent ici, on les voit, mais mon Dieu, ça fait cinq jours et on a l’impression qu’on nous a oubliés , raconte Natasha Poirier, une résidente de Roseway.

La GRC demande aux citoyens d’éviter de se rendre dans la région de Shelburne

La province a annoncé que ces gens pourront rester gratuitement dans les sites de camping du parc provincial The Islands.

Avec des informations de CBC et de Julie Sicot