Toronto fait face à sa pire saison des allergies en 5 ans

Je m'assure d'avoir toujours des mouchoirs dans mon sac ou de ne pas rester trop longtemps à l'extérieur , dit-elle.

Elle souffre de démangeaisons intenses et a les yeux gonflés, en plus des symptômes qu'elle avait pas le passé comme la fatigue et des écoulements nasaux. Elle prend des médicaments antiallergiques.

La quantité de pollen dans l'air à Toronto est plus de deux fois plus élevée qu'à la normale actuellement, indique Daniel Coates, directeur des laboratoires de la firme Aerobiology. Selon lui, il s'agit de la pire saison des allergies en cinq ans.

« Plus il fait chaud et que cette chaleur perdure, plus il y a de pollen dans l'air en général. » — Une citation de Daniel Coates, porte-parole de la firme Aerobiology

Pour lui, les changements climatiques semblent être en cause.

La saison des allergies en Ontario s'étend généralement de la mi-mars à la mi-octobre, allant du pollen des arbres à celui de l'herbe à poux.

Les personnes allergiques à tous ces types de pollen risquent d'être particulièrement misérables cette année, prévient M. Coates.

Conseils

M. Coates conseille aux individus allergiques de consulter un allergologue pour déterminer à quels types de pollen ils sont vulnérables et savoir comment en minimiser les effets.

Il offre aussi ces recommandations :