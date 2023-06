Plus de 175 pompiers du Yukon, de la Colombie-Britannique et des États-Unis devraient atterrir jeudi en Alberta pour prêter main-forte dans la lutte contre les feux de forêt, notamment celui qui menace Fort Chipewayan dans le nord de la province..

Ils seront appuyés par 215 pompiers d’Afrique du Sud qui sont attendus samedi.

Jeudi soir, 58 feux étaient encore actifs en Alberta et 17 brasiers non maîtrisés.

Le feu qui s’est déclaré dimanche non loin du hameau de Fort Chipewyan continue de s’approcher, ce qui a forcé l’évacuation des habitants par voie aérienne et par bateau vers Fort McMurray et Fort McKay.

Le danger d'incendie reste très élevé ou extrême dans les régions du nord de la province, avertit Alberta Wildfire.

L’agence provinciale invite ainsi les Albertains qui prévoient des activités pour le week-end de veiller à ne pas être à l’origine de nouveaux incendies de forêt, et ce, en respectant les interdictions ou les restrictions d'incendie dans leur région.

Le nombre d'ordres d'évacuation en vigueur en Alberta est de six, tandis que le nombre de personnes toujours en situation d'évacuation se situe à 4325.