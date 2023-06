Deux blessés du Fort Gibraltar toujours hospitalisés, l’endroit fermé jusqu’à nouvel ordre

Un adulte et 17 élèves ont été hospitalisés après être tombés d’une structure de bois mercredi au Fort Gibraltar, et deux d’entre eux étaient toujours hospitalisés, mais dans un état stable jeudi matin. L'étabissement est fermé au public après l'incident.

Les enfants de cinquième année de l’École privée St-John’s-Ravenscourt étaient en sortie scolaire lorsqu'une partie de la passerelle d’environ 5 mètres de haut s’est effondrée.

Des inspecteurs de la Ville ont visité jeudi matin l’endroit et ont sommé le représentant du propriétaire (Festival) de retenir les services d'un ingénieur pour évaluer l'ensemble du complexe, et déterminer s'il présente des conditions dangereuses ou si des réparations sont nécessaires.

Jusqu'à ce que ces mesures soient prises, la propriété restera fermée , déclare dans un courriel un porte-parole de la Ville, David Driedger. Le maire, Scott Gillingham a quant à lui dirigé son message vers les familles et leurs proches et les personnes qui étaient sur place lors de l’incident.

« Je souhaite à tous les blessés un prompt rétablissement. Je sais que pour certains enfants et adultes également, l'expérience a dû être très traumatisante sur le plan émotionnel, même s'ils n'ont pas été blessés physiquement. » — Une citation de Scott Gillingham, maire de la Ville de Winnipeg

Dans une réponse par courriel, la Ville déclare ne pas encore avoir confirmé la raison de l'effondrement de la structure et que la direction de la sécurité et de l'hygiène du travail enquête sur l’incident.

Elle ajoute que ses dossiers indiquent qu’un permis de construire a été délivré en 2004 pour des réparations à la passerelle, notamment en lien avec le remplacement des poutres pourries sur des sections de mur.

La responsabilité incombe au propriétaire

Dans sa réponse la Ville évoque également un règlement municipal, selon lequel le propriétaire doit assurer la sécurité de ses bâtiments et de ses installations.

Elle ajoute que le terme « Propriétaire » désigne une personne ou l'agent d'une personne qui possède, gère ou est en possession d'un terrain ou d'un bâtiment, ou qui reçoit la totalité ou une partie des loyers ou des profits qui en découlent, que les loyers et les profits soient reçus pour son propre compte ou à titre d'agent ou de fiduciaire d'une autre personne.

La Ville de Winnipeg explique donc que, bien qu’elle soit propriétaire du parc Whittier, où se trouve le Fort Gibraltar, le Festival du Voyageur loue, depuis 1978, une partie du parc et a conclu une entente annuelle avec la Ville en vertu de laquelle il est responsable de l'entretien et de l'exploitation des installations; les structures ont été construites par le Festival.

Accident au Fort Gibraltar : comment bien communiquer en situation de crise? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Le 6 à 9 Accident au Fort Gibraltar : comment bien communiquer en situation de crise?. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

La directrice du marketing, des communications et des ventes du Festival du Voyageur, Chantal Vielfaure, a déclaré dans un courriel que l'organisation n'a pas d'informations supplémentaires pour le moment.

Toutefois, selon le site Internet du Fort Gibraltar, le  (Nouvelle fenêtre) Festival du Voyageur inc. est propriétaire du Fort Gibraltar et organisateur de la programmation historique et des tournées du Fort.

Le Fort Gibraltar a été construit par la Compagnie du Nord-Ouest en 1810, mais a brûlé six ans plus tard. Le Festival du Voyageur en a construit la réplique en 1978 dans le quartier de Saint-Boniface.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan et de la Presse canadienne