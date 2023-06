Les marques datant de 1995 ont été dépassées jeudi aux stations météorologiques d’Environnement Canada à Bagotville (33,1 degrés pour un record de 31,7) et Roberval (31,9 degrés pour un record de 31,1).

Lorsque les dates de cette activité ont été sélectionnées, soit les deux premiers jours de juin, les organisateurs ne s'attendaient certainement pas à ce que les coureurs affrontent des températures de plus de 30 degrés.

Chaque année est différente. Des fois il pleut, des fois c'est toutes sortes de températures en même temps. On a quand même 14 ans d'expérience. Pour ce qui est de la canicule, on vient de passer à des relais de trois kilomètres au lieu de cinq kilomètres pour s'assurer qu'il n'arrive rien à personne, pas de coups de chaleur et tout , a raconté jeudi matin Donald Dubois, membre de l'organisation et cofondateur de l'événement.

Le directeur général de Leucan, Jacques Tremblay, est accompagné de l'un des cofondateurs de l'Ultramarathon, Dave Bard. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Cette activité est l'une des plus importantes de l'organisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle représente plus de 30 % du financement annuel. Plus de 500 coureurs se relaient sur une distance de 300 kilomètres au profit des jeunes atteints du cancer.

La chaleur ne freinait pas leur motivation.

Les troupes sont motivées pour cette première journée de l'Ultramarathon Leucan. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'est assez chaud , a partagé une participante en riant.

Ça va bien quand même, on boit beaucoup d'eau, c’est sûr, c'est important , a commenté un autre coureur.

Du monde aux jeux d'eau

Alors que la chaleur représentait un défi supplémentaire pour les coureurs, d'autres citoyens ont profité des jeux d'eau sur la Zone portuaire de Chicoutimi. Ils étaient bien populaires jeudi.

Nos locaux sont au 3e étage d'une école, donc ils sont très chauds en ce moment. Alors, on a pensé venir avec les enfants accompagnés de leurs parents aux jeux d’eau , a raconté une éducatrice.

Le beau temps était de la partie jeudi à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Si on avait ça 12 mois par année, ça serait trop, mais là c'est plaisant , a répliqué un homme présent.

Malgré ces conditions exceptionnelles, les cours ont été maintenus dans les écoles de la région. Cependant, les centres de service scolaires disent s'être assurées que les élèves puissent se rafraîchir.

D’après un reportage de Béatrice Rooney