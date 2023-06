Vers un transport collectif régional plus structuré

Oui, c’est possible, lance la directrice générale de la RÉGÎM , Marie-Andrée Pichette. Mais il faut faire preuve de flexibilité et d’agilité pour le développer et c’est exactement ce que l’organisation est en train de faire.

Marie-Andrée Pichette est la directrice générale de la RÉGÎM. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

À l’occasion du premier forum régional en mobilité durable à Carleton-sur-Mer, la RÉGÎM et différents acteurs régionaux se penchent sur les enjeux d’accessibilité et de durabilité en matière de transport collectif.

Pour Mme Pichette, l’exercice du forum est plus que pertinent dans un contexte de réflexion où toutes les pistes de solutions et d’innovations sont les bienvenues.

L’objectif est de diffuser de l’information, de faciliter la concertation et de mettre la table pour des réflexions et pour une discussion sur nos grandes valeurs , explique Marie-Andrée Pichette.

« Il faut avoir une réflexion collective sur la façon qu’on se déplace et sur l’impact que ça a sur l’environnement et l’économie de la région. » — Une citation de Marie-Andrée Pichette directrice générale de la RÉGÎM

Quand on se compare avec les autres régions rurales, on se dit qu’on a une longueur d’avance, mais quand on se compare avec le reste du monde, bien souvent, on est un peu en retard , affirme le président du CA de la RÉGÎM , Daniel Côté.

Celui qui est également maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé indique que les spécialistes en aménagement du territoire ainsi qu’en transport, présents lors du forum, aideront la région à réfléchir à cette problématique du déplacement collectif dans une vaste région comme la Gaspésie.

[Ces gens-là] vont venir nous donner les meilleurs coûts autant en électrification [des véhicules], en bornes de recharge ou encore en déploiement de réseaux cyclables ou de transport collectif et j’en passe , explique-t-il.

M. Côté admet que la desserte de transports en commun de la RÉGÎM répond encore imparfaitement aux besoins.

« Il a encore du travail à faire pour un véritable réseau de transport collectif qui dessert les besoins de toute la population, mais ça s’en vient. » — Une citation de Daniel Côté, président du CA de la RÉGÎM

Multitudes de services

Pour Marie-Andrée Pichette, la pérennité de ce transport collectif structuré passe par une variété dans l’offre de services comme l'autopartage.

Des services de vélopartage et d’autopartage sont déjà ou seront offerts prochainement sur le territoire. Ce sont des [services] en évolution présentement , précise Daniel Côté.

Le développement d’applications mobiles pour faciliter les réservations de ces services est aussi en cours, indique-t-il.

Il faut développer plusieurs services possibles, donc pas seulement de l’autobus avec un transport du point A au point B avec des horaires réguliers, croit M. Pichette. Il faut développer d’autres façons […] pour donner le goût aux gens de se déplacer en transport collectif.

L’éducation et la sensibilisation auprès de la population et des utilisateurs du transport collectif sont tout aussi importantes selon la directrice générale.

« Il faut que les gens aient la réflexion suivante : comment puis-je me déplacer sur mon territoire autrement qu’en prenant ma voiture » — Une citation de Marie-Andrée Pichette directrice générale de la RÉGÎM

Le forum régional en mobilité durable se poursuit vendredi au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer.