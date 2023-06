Pénurie d’arbitres sur les terrains de baseball et de soccer

Le manque d'arbitres dans le sport amateur se fera encore sentir, cet été, en Mauricie. Déjà aux prises avec un manque criant de relève, la région est parmi celles où l’on compte le moins d’officiels de baseball. La pénurie pourrait entraîner des reports et même des annulations de matchs.

Pourtant, la situation s’améliore à l’échelle provinciale. Un afflux considérable de 750 arbitres a permis à Baseball Québec de garnir ses rangs, entre 2022 et 2023. Cependant, la Mauricie ne semble pas en profiter. Avec un total de 113 officiels, il n’y en aura pas assez pour répondre à la demande.

Les écarts de conduite des parents et des entraîneurs découragent la relève, estime Baseball Québec. Les altercations sont trop fréquentes, selon le responsable de la formation des officiels, Mathieu Marcoux.

C’est super difficile pour ces jeunes-là qui se disent ‘’est-ce que je vais me présenter sur un terrain où je peux me faire crier après et insulter à chaque décision que je vais prendre?’’ , explique-t-il.

La pénurie d’arbitres se fait également sentir sur les terrains de soccer, où le manque à gagner est d’environ 25 officiels, selon Soccer Mauricie. Le taux de rétention est très faible. Il y a environ 50 % des arbitres qui reviennent pour une deuxième année, et ça baisse autour de 30 % pour la troisième année. Il y a une concurrence avec les centres d’achats, les épiceries et les restaurants, où les quarts sont plus payants , observe Patrick Ayotte, directeur général de Soccer Mauricie.

L’association a donc lancé une offensive pour en faire un travail plus attrayant. Des mentors ont été embauchés pour faciliter la vie des jeunes arbitres. L’offre salariale a été revue à la hausse.

Avec les informations de Jeffrey Dupont