Billets d’avion à 500 $ : des élus restent sur leur faim

Plusieurs élus de la région dressent un bilan mitigé de cette première année du programme des billets d’avion à 500 $ qui a pris son envol il y a un an.

Baptisée Programme d’accès aérien aux régions (PAAR), la mesure est loin d’être le succès escompté, constatent des élus de la région, qui notent entre autres la faible demande pour ces billets ou encore des problèmes de fiabilité.

« On revient à la case départ et tout reste à faire. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Le service offert à la population des régions du Québec s’est détérioré parce que le programme visait à stimuler la demande, surtout touristique, plutôt que de consolider le service dans l’ensemble des régions , indique l’élu madelinot.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, est également porte-parole en matière de transports pour la Parti québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que le PAAR a permis de faciliter l’accès au transport aérien de façon générale.

Cependant, il ne croit pas que le programme ait permis d'améliorer la desserte aérienne régionale. La desserte demeure déficiente et c’est presque une risée, mais là on recommence à serrer les dents sur le dossier du transport aérien , estime l’ex-président de l’ UMQ .

« Le billet à 500 $ n’est pas mauvais, au contraire, c’est même très bon, mais ce n’est pas ça qui améliore la desserte. Ça va prendre des mesures beaucoup plus costaudes que celle-là. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Le maire de Gaspé Daniel Côté (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La pression sur Comité permanent

Les espoirs sont maintenant tournés vers le Comité permanent sur le transport aérien régional, rendu permanent en février dernier.

Joël Arseneau juge que des solutions plus concrètes doivent émaner de ce comité. Je pense que c’est là qu’il faut mettre le point sur la table et […] je m’attends de ceux à la défense des régions et qui sont à la table, qu’ils brassent la cabane pour dire au gouvernement ce qu’on veut vraiment , ajoute-t-il.

En plus de réitérer sa volonté d’une implication du gouvernement fédéral dans le dossier, Daniel Côté mise également sur le comité pour obtenir des solutions rapidement.

Il va falloir avoir du courage et piler sur les pieds des gens qui ne veulent pas bouger puis s’organiser pour faire bouger le réseau, c’est-à-dire de le régir, comme d’imposer des dessertes à des transporteurs, quitte à les subventionner , évalue Daniel Côté.

La prochaine et deuxième rencontre du Comité permanent est prévue le 13 juin prochain.

Les deux députés gaspésiens de la CAQ , Stéphane Sainte-Croix et Catherine Blouin, n'ont pas voulu commenter.

L’adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et président du Comité permanent sur le transport aérien régional, Yves Montigny, n’a pas non plus été en mesure de répondre à notre demande d’entrevue.