La ministre Proulx force l’annulation d’un événement anti-avortement à Québec

L'événement était prévu du 23 juin au 2 juillet. Le promoteur, Harvest Ministries International, basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, prévoyait accueillir 1000 personnes par jour.

Le site Internet du groupe fait la promotion de l'événement sous le vocable Battle for Canada - Préparons la voie et permet d'acheter des billets au coût de 22 $. Un onglet renvoie à un autre site intitulé Muraille de feu , où l’on énumère les valeurs défendues.

Parmi celles-ci, une mobilisation pour mettre fin à l'accès à l'avortement. Cette mesure a fait de l'utérus l'endroit le plus dangereux pour un enfant au Canada , est-il écrit. On dénonce les dirigeants politiques passés sous la direction d'influences démoniaques ainsi que le déclin moral radical du Canada.

Informée de la tenue de l'événement, la ministre Proulx a conclu qu'il n'était pas le bienvenu dans une institution gouvernementale. Notre gouvernement est résolument pro-choix. Et c'est un sujet qui fait largement consensus au Québec , nous a écrit son cabinet dans un échange de courriels.

Le Centre des congrès se pliera à la demande

Le Centre des congrès, une société d'État, annulera l'activité, dont le contrat avait été signé en février. La liberté d’expression, c’est la règle. Dans ce cas-là, comme société d’État, on pense que c’est notre rôle d’adhérer à certaines valeurs dont le gouvernement fait la promotion , a affirmé en entrevue le PDG du Centre des congrès, Pierre-Michel Bouchard.

Selon lui, il n'y a pas moyen de vérifier le contenu des activités. Il se défend de ne pas avoir bien évalué la portée de l'événement. On loue des murs et on loue des facilités. Au fur et à mesure que ça se précise, on réagit. On ne passe pas notre temps dans les salles , nous a-t-il dit.

L'annulation entraînera une perte de 50 000 $ à 75 000 $, en plus de provoquer la résiliation de contrats de sous-traitants. M. Bouchard ne pouvait pas dire si une pénalité devrait aussi être versée. On n’en est pas là, mais s’il y a des conséquences, on va les assumer , a-t-il ajouté.

Le PDG du Centre des congrès a précisé que de telles annulations se sont produites deux fois au cours des dernières années. La première, parce que le client refusait de traduire des documents en français, et la deuxième, parce qu'il était question de cannabis, ce qui créait un malaise.

Trouver un autre endroit?

Il n'est pas exclu que l'événement se tienne tout de même à Québec, dans un autre établissement qui ne relève pas du gouvernement. Le Centre des congrès est même prêt à guider le promoteur pour trouver un nouvel emplacement et ainsi éviter d'annuler toutes les chambres d'hôtel qui avaient été réservées.