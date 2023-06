La Colombie-Britannique et la Société coréenne des ressources minières (KOMIR), propriété du gouvernement de la Corée du Sud, s’entendent sur le développement des minéraux essentiels pour les deux régions.

En signant cette déclaration de coopération de trois ans, la province affirme qu'elle contribue à fournir les minéraux essentiels dont le monde a besoin pour bâtir une économie à faible émission de carbone , a déclaré Josie Osborne, la ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone.

L’accord est survenu lors d’une mission commerciale en Asie en compagnie du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby et d’autres fonctionnaires provinciaux. KOMIR est une organisation publique de premier plan dédiée au développement durable et à la réhabilitation des mines en Corée du Sud.

Victoria croit que ce partenariat va permettre l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, la fabrication et le recyclage des minéraux critiques .

« En renforçant notre collaboration avec des partenaires commerciaux clés comme la Corée du Sud, nous pouvons faire progresser le secteur des minéraux essentiels de la Colombie-Britannique et créer de nouveaux emplois et opportunités pour les gens de toute la province », estime Josie Osborne.

Les cellulaires, les éoliennes

Chef de file en la matière, la Colombie-Britannique approvisionne en minéraux utilisés notamment dans les véhicules électriques, les téléphones cellulaires ou encore dans l'énergie verte tels que l'éolienne et le solaire.

La province est le plus grand producteur de cuivre au Canada et le seul producteur de molybdène.

Selon Kyu-Yearn Hwang, le PDG de KOMIR , la Colombie-Britannique détient plusieurs des 10 principaux minéraux stratégiques coréens, tels que le nickel, les terres rares, le graphite et le manganèse .

« KOMIR soutiendra activement les entreprises privées coréennes à entrer au Canada pour sécuriser les minéraux essentiels. » — Une citation de Kyu-Yearn Hwang, président-directeur général de KOMIR

Un cadre d’intérêts mutuels

La déclaration de coopération établira un cadre dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris les minéraux critiques.

Plusieurs priorités y sont établies dont la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques et le partage d'informations, de connaissances et d'expériences pour favoriser le développement durable des minéraux critiques en Colombie-Britannique et en Corée du Sud .

Les deux parties font aussi de la promotion des pratiques durables et sûres des minéraux critiques, y compris le recyclage, une autre de leurs priorités.

La Colombie-Britannique et la KOMIR tiendront des réunions annuelles pour examiner les progrès et définir les programmes de travail futurs.